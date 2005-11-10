Genoa-Fiorentina 2-1, le pagelle: Osmajic on fire, Messias e ElSha qualità. Ranieri horror

Primo successo stagionale per il Genoa che supera 2-1 la Fiorentina di Paolo Vanoli. Decisivi nel match del "Ferraris" i gol di Osmajic e Messias mentre per i viola ha riaperto il match un'autorete di Vasquez.

LE PAGELLE DEL GENOA

Bijlow 7 - Sicuro sul palloni alti che arrivano dalle sue parti. Nel finale di prima frazione di gara ci mette la manona per salvare sulla conclusione a botta sicura di Mastantuono lasciando la sua porta inviolata. Nella ripresa bene la sua uscita bassa su Njie che congela il risultato sul 2-1.

Ehizibue 6,5 - Abbassato sulla corsia di destra nella retroguardia a quattro di De Rossi. Si propone spesso sulla fascia arrivando spesso al cross per le punte e lasciando poco spazio a Mastantuono. Dall'81' Sabelli s.v.

Otoa 6,5 - É la sorpresa di giornata, vince il ballottaggio con Marcandalli che va in panchina. Fa valere il fisico sugli attaccanti viola rischiando praticamente nulla. Dal 66' Marcandalli 6 - Entra nel momento di maggior spinta della Fiorentina ma tiene botta.

Ostigard 7 - Che la difesa sia a quattro o a tre poco importa. Si posizione su Beto senza lasciare alla punta viola lo spazio per colpire e andare alla conclusione verso Bijlow.

Vasquez 6,5 - Rientrato 48 ore fa dal Messico, il capitano é sempre lì al suo posto. Anzi, questa volta viene schierato sulla corsia di sinistra di una difesa a a parte quattro e riesce a fare il suo molto bene. Sfortunato in occasione del 2-1.

Ellertsson 7 - Praticamente un jolly. Dove lo metti non solo sta ma fa bene. Suo l’assist per la rete che stappa il match di Osmajic, anche se il tocco non è preciso e pulito resta comunque efficace. Dall'81' Puczka s.v.

Frendrup 7 - La garanzia é lui. Fa quello che sa fare meglio, ovvero pressare, correre e togliere i palloni ai giocatori viola. Si fa vedere anche in proiezione offensiva con continuità senza risparmiarsi mai.

Traoré 7 - Uomo d’ordine in mezzo al campo. De Rossi in questa pausa lo ha visto cresciuto a livello di condizione e lo schiera dal primo minuto. Vince il duello con gli avversari.

El Shaarawy 7 - La qualità non si discute. Alzato di qualche metro rispetto alle gare precedenti, fa vedere grandi giocate chiamando a più riprese De Gea alla respinta. Dal 56' Wiafe 6,5 - Entra con il piglio del veterano. Grande personalità, anche se rischia qualcosina di troppo.

Messias 7 - Gioca in una posizione più avanzata aiutando molto Osmajic nell’azione offensiva. L’intesa con il montenegrino é ottimale e si vede in occasione della rete del raddoppio. Dal 56' Vitinha 6 - Schierato esterno, si sbatte sempre senza risparmiarsi mai.

Osmajic 7,5 - On fire senza dubbio. Sblocca il risultato facendosi trovare al posto giusto al momento giusto. Non contento si trasforma in assist man servendo a Messias la palla del 2-0.

Allenatore: De Rossi 7 - Cambia sistema di gioco affidandosi alla difesa a quattro e incarta la Fiorentina. Primo tempo di grande qualità e chiuso meritatamente in vantaggio. Nella ripresa arretra il proprio baricentro soffrendo ma portando a casa i primi tre punti della stagione.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (a cura di Giuseppe Lenoci)

De Gea 5,5 - Non impeccabile sul tiro di El Shaarawy che porta al gol di Osmajic, il portiere spagnolo si riscatta con una prodezza proprio sull'ex Roma.

Jimenez 6 - Perde spesso il duello sulla fascia e non sembra nelle giornate migliori per riuscire a contrastare l'ottima trama di gioco degli avversari. Fortunato in occasione della deviazione di Vasquez che riapre il match.

Dall'80' Dodò sv

Dragusin 5 - In forte difficoltà il difensore ex della gara: diversi gli errori di lettura mentre nella ripresa fa leggermente meglio.

Ranieri 4 - Pomeriggio da incubo per il difensore centrale: prima diversi errori di lettura, poi un giallo evitabile e un errore sanguinoso che ha portato avanti di due il Genoa. Tutto in un quarto d'ora. Poi rischia il secondo giallo, con un primo tempo davvero da incubo. Vanoli lo sostituisce all'intervallo.

Dal 46' Viery 5,5 -

Valdepenas 5,5 - Dalle sue parti, soprattutto nel primo quarto d'ora, si aprono praterie che il Genoa sfrutta al meglio. Nella ripresa cerca di riscattarsi.

Ndour 6 - Dopo un primo tempo opaco, cerca di trovare le classiche geometrie in campo e prova a rimettere in equilibrio l'incontro con un fendente: solo il palo gli nega la gioia del gol.

Fagioli 5,5 - Passo indietro rispetto alle prestazioni offerte nelle ultime giornate per lui. Stranamente impreciso, fa fatica anche nelle facile scelte. Nel finale però prova a trovare la giocata giusta.

Mastantuono 5,5 - Non brilla particolarmente il talento scuola Real: il rientro 48h prima del match dal ritiro delle Nazionali può essere una scusante, ma la prova non è sicuramente indimenticabile.

Oulai 4,5 - Non buona la prestazione del centrocampista, spesso in difficoltà nel ruolo assegnato dal proprio tecnico e impreciso nei passaggi verso i propri compagni. La sua gara dura solo un tempo.

Dal 46' Njie 6 - Il suo ingresso in campo non è come vorrebbe il tecnico: l'esterno risulta impreciso e non lucido in scelte anche più semplici.

Gnonto 5,5 - Per pochi centimetri vede annullato il gol nel primo tempo. Sembra l'unico ad avere qualche idee, ma anche lui si spegne con il passare dei minuti.

Dall'80' Goncalves sv

Beto 5,5 - L'attaccante non riesce ad incidere nel match: sono pochissimi i palloni ricevuti, ma la sensazione è che sia ancora alla ricerca della forma migliore.

Dal 64' Pellegrino 5,5 - Rispetto alle giornate precedenti, l'attaccante non riesce a dare la giusta profondità alla sua squadra.

Allenatore: Vanoli 5 - L'approccio della sua squadra non è sicuramente positivo e alcune scelte, a posteriori, non sembrano particolarmente felici. Anche gli ingressi dalla panchina non riescono a dare la sterzata richiesta. Primo stop nella sua gestione.