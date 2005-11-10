Intervistato da DAZN dopo il pareggio contro l'Inter, ha parlato così il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri: "La squadra ha dei pregi a livello caratteriale, nelle ultime partite siamo pericolosi davanti ma ci portiamo dietro il difetto della fragilità difensiva. Troppi errori, la sensazione è quella di una squadra in crescita. Hanno inciso più fattori, il primo è quello degli infortuni che non ci ha consentito di schierare la stessa linea difensiva e il calendario non ci consente tanti allenamenti di reparti. Questa squadra era abituata a difendere in maniera diversa, non c'è un solo fattore ma una concomitanza di fattori".

Quanto può crescere De Ketelaere?.

"Quando ha fatto bene in Nazionale veniva da due prestazioni di livello nel club, sta facendo bene da un mese ed è un giocatore forte fisicamente e tecnicamente. Ha potenzialità straordinarie, deve risolvere gli alti e bassi perché ha un potenziale che ho visto in pochi".