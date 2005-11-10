Vicenza, Rosso su Gallo: "Gare ora più semplici, se faremo bene sarà sicuramente con noi"
Claudia Marrone
Il delicato momento che sta vivendo il Vicenza, nella zona rossa della classifica di Serie B, rischia di divenire deleterio, perché quest'oggi, nel corso di un'intervista rilasciata a Tva ai mercatini di Angarano, il patron biancorosso Renzo Rosso è stato chiaro, se non sarà salvezza mollerà, perché non ha più intenzione di fare un campionato di Serie C.
Al netto di ciò, non è mancata una nota al tecnico Fabio Gallo, che era sembrato in discussione prima della sosta ma è stato poi sempre confermato: "Non ho mai pensato alla sua sostituzione, ma è chiaro che se le cose non vanno bisogna agire, anche se ripeto che io non ho mai pensato di cambiarlo. Ora abbiamo due partite più semplici e se faremo bene lui sarà sicuramente con noi", ha chiosato Rosso.