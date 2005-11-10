Il delicato momento che sta vivendo il Vicenza, nella zona rossa della classifica di Serie B, rischia di divenire deleterio, perché quest'oggi, nel corso di un'intervista rilasciata a Tva ai mercatini di Angarano, il patron biancorosso Renzo Rosso è stato chiaro, se non sarà salvezza mollerà, perché non ha più intenzione di fare un campionato di Serie C.

Al netto di ciò, non è mancata una nota al tecnico Fabio Gallo, che era sembrato in discussione prima della sosta ma è stato poi sempre confermato: "Non ho mai pensato alla sua sostituzione, ma è chiaro che se le cose non vanno bisogna agire, anche se ripeto che io non ho mai pensato di cambiarlo. Ora abbiamo due partite più semplici e se faremo bene lui sarà sicuramente con noi", ha chiosato Rosso.