Atalanta, Scalvini match winner: "La cosa importante è che la squadra abbia vinto"
Il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro la Roma vinto per 1-0 e valido per la 18^ giornata di Serie A.
Che valore ha questo gol e questa vittoria?
"E' stato fantastico, abbiamo giocato molto bene. La cosa importante è che la squadra abbia vinto, speriamo che l'anno continui così".
Ora il Bologna.
"Vittoria importantissima, iniziamo bene l'anno. Adesso c'è il Bologna, speriamo che sia di buon auspicio".
Volevate dimostrare di poter far bene anche con un altro allenatore?
"Si voleva solo vincere e basta".
Un nuovo inizio per te?
"Lo spero. Sono rientrato, ho avuto qualche settimana per riprendere la condizione e mi sento molto bene".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
