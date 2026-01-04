Atalanta, Zalewski: "La prima parte di stagione resta deludente. Questa vittoria sia il trampolino"

Oltre a Gasperini, c’era un altro ex nella sfida tra Atalanta e Roma, vinta dai nerazzurri 1-0 grazie al gol di Scalvini, ossia Nicola Zalewski. Per la sfida contro la squadra per cui ha militato dal 2011 al 2021 Palladino lo ha impiegato come esterno sinistro nel tridente e il giocatore ha risposto presente con una grande prestazione. Queste le sue considerazioni al termine del match ai canali ufficiali del club: “Ho fatto un ottimo primo tempo, poi nel secondo sono un po’ calato perché ero stanco. Il Mister ci ha chiesto di dare il massimo e chi non ce la faceva usciva. Così è stato il mio caso però sono comunque più che soddisfatto, sia della mia prestazione che in particolar modo di quella della squadra”.

Una partita vinta con bravura, tecnica e cuore

“Sì, questo è un mix di cose che ci serve per raddrizzare la stagione. Il Mister ci ha chiesto questo, ma anche tanto altro. Per vincere le parte servono anche grandi giocatori che devono prendersi le loro responsabilità e in questo gruppo ce ne sono tanti così”.

Quanto è importante questa vittoria?

“È molto importante per il morale, ma non dobbiamo pensare troppo in grande. La nostra prima parte di stagione resta comunque al di sotto delle aspettative e questo può essere un trampolino di lancio. Da domani inizieremo subito a pensare al Bologna”.

Il pubblico vi ha trascinati

“Quando giochiamo qui, i tifosi sono sempre fantastici. Ci tenevo a ringraziarli a nome di tutta l’Atalanta”.