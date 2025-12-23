TMW Arsenal e una dirigenza Made in Italy: Micheli lascia il Napoli per sposare il progetto dei Gunners

Arsenal sempre più Made in Italy, almeno dal punto di vista dirigenziale. Dopo l'arrivo la scorsa estate di Berta come direttore sportivo, infatti, i Gunners hanno accolto fra le proprie fila anche Maurizio Micheli.

Il dirigente ha lasciato così il Napoli, club per il quale ha lavorato molti anni mettendo a segno colpi importantissimi col ruolo di responsabile dello scouting a stretto contatto con la direzione sportiva. Micheli è già stato accolto nei giorni scorsi dal club londinese, iniziando così a lavorare con la sua nuova società. Seppur non sia stato annunciato ufficialmente (come da prassi in Premier League), il dirigente italiano è il nuovo direttore tecnico e dello scouting dell'Arsenal.