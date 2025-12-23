TMW
Arsenal e una dirigenza Made in Italy: Micheli lascia il Napoli per sposare il progetto dei Gunners
TUTTO mercato WEB
Arsenal sempre più Made in Italy, almeno dal punto di vista dirigenziale. Dopo l'arrivo la scorsa estate di Berta come direttore sportivo, infatti, i Gunners hanno accolto fra le proprie fila anche Maurizio Micheli.
Il dirigente ha lasciato così il Napoli, club per il quale ha lavorato molti anni mettendo a segno colpi importantissimi col ruolo di responsabile dello scouting a stretto contatto con la direzione sportiva. Micheli è già stato accolto nei giorni scorsi dal club londinese, iniziando così a lavorare con la sua nuova società. Seppur non sia stato annunciato ufficialmente (come da prassi in Premier League), il dirigente italiano è il nuovo direttore tecnico e dello scouting dell'Arsenal.
Articoli correlati
L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Altre notizie Serie A
TMWArsenal e una dirigenza Made in Italy: Micheli lascia il Napoli per sposare il progetto dei Gunners
Editoriale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
3 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Ottolini nuovo ds della Juventus. Possibile presentazione alla cena di squadra di stasera con Elkann
Serie A
Serie B
Entella, il regalo di Natale ai propri tifosi. Torna l'album di figurine del club, con oltre 600 scatti
Serie C
Carpi, il ds Bernardi: "Cortesi è un nostro giocatore fino al 2028 e nessuno fin qui ce l’ha chiesto"
Pronostici
Calcio femminile