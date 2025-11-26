Atletico Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: di nuovo Augusto a destra, Bonny rimpiazza Thuram
Alle ore 21:00 scende in campo l'Inter, ospite dell'Atletico Madrid per la partita valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato di Champions League.
Per quanto riguarda le scelte di mister Chivu, confermato Sommer tra i pali nonostante le polemiche, al centro della retroguardia si rivede Bisseck al posto di Acerbi, riconfermato sulla fascia destra l'adattato Carlos Augusto. Tra i centrocampisti chance dal 1' per Zielinski, al posto di Sucic e dell'infortunato Mkhitaryan. Riposa almeno inizialmente in attacco Thuram, con Lautaro Martinez c'è Bonny. In casa Atletico, confermata la defaillance di Oblak: tra i pali c'è Musso, ex Udinese, all'esordio in Europa con i Colchoneros. Partono dalla panchina due pezzi da novanta come Koke e Griezmann, tanti gli ex Serie A: in campo Hancko, Molina e Ruggeri, in panchina invece Raspadori e Nico Gonzalez.
Di seguito le formazioni ufficiali.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alvarez, Baena.
A disposizione: Esquivel, De Luis, Koke, Griezmann, Sorloth, Almada, Carlos Martin, Lenglet, Pubill, Galan, Raspadori, Gonzalez.
Allenatore: Diego Pablo Simeone.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny.
A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Thuram, Luis Henrique, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi, Alexiou, Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.