Audero respinge male, Fadera da rapace: il Sassuolo la sblocca, 1-0 sulla Cremonese
Fadera dopo 4 mesi e mezzo torna a segnare, il Sassuolo si sblocca e buca la Cremonese. Contropiede immediato dei neroverdi e Laurienté a tentare la conclusione dalla distanza, respinta rivedibile di Audero ma l'ex Como ad avventarsi subito sul pallone per spingere in porta l'1-0 al minuto 3. Inizio super al Mapei Stadium per i padroni di casa.
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l'Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
