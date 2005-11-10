Napoli, Badiashile: "Sono molto contento, per aver giocato 90 minuti e per la vittoria"

Il difensore del Napoli Benoit Badiashile ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Frosinone vinto per 3-0 e valido per la 6^ giornata di Serie A.

Sensazioni?

"Sono molto contento, per aver giocato 90 minuti e per aver vinto la partita".

Il vostro obiettivo?

"Vincere tutte le partite, ci attende un ciclo molto impegnativo".

Qualcosa è cambiato?

"Lo stiamo vedendo, anche questa sera. Abbiamo una confidenza migliore tra di noi. Le cose devono migliorare e sono soddisfatto di come stiamo crescendo".

Non è facile giocare come te stasera dopo le critiche ricevute.

"Grazie dei complimenti".