Napoli, Badiashile: "Sono molto contento, per aver giocato 90 minuti e per la vittoria"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 23:04Serie A
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10.10.2026 23:04Serie A
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Il difensore del Napoli Benoit Badiashile ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Frosinone vinto per 3-0 e valido per la 6^ giornata di Serie A.
Sensazioni?
"Sono molto contento, per aver giocato 90 minuti e per aver vinto la partita".
Il vostro obiettivo?
"Vincere tutte le partite, ci attende un ciclo molto impegnativo".
Qualcosa è cambiato?
"Lo stiamo vedendo, anche questa sera. Abbiamo una confidenza migliore tra di noi. Le cose devono migliorare e sono soddisfatto di come stiamo crescendo".
Non è facile giocare come te stasera dopo le critiche ricevute.
"Grazie dei complimenti".
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