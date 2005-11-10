Napoli, Badiashile: "Allegri tra i migliori per la fase difensiva, qui anche per questo"

Benoit Badiashile, difensore del Napoli, dopo la vittoria e il debutto da titolare contro il Frosinone è intervenuto al microfono di Dazn: "Sono veramente felice di aver fatto la mia prima partita col Napoli qui al Maradona, c'è davvero una bell'atmosfera. E sono felice della vittoria".

Sei stato bravo nell'uno contro uno.

"Era difficile contro l'Inter perché non giocavo da un po' di tempo. Anche oggi non era facile, ma è andata bene".

Allegri è tra i migliori allenatori dal punto di vista della fase difensiva. Cosa ti dice per migliorarti?

"Sapevo bene che da questo punto di vista Allegri era uno dei migliori, anche per questo sono venuto qua. Stiamo lavorando sulle mie mancanze ogni giorno e sto cercando di migliorare".

Allegri ti ha già insegnato la parola 'calma'?

"Sì, ormai l'ho imparata, la ripete ad ogni allenamento e ad ogni partita".

Quale posizione in difesa preferisci?

"Al Chelsea giocavo a quattro, al Monaco giocavo a tre. Ma la cosa più importante è il contesto di squadra".