Baldanzi si avvicina al Genoa, Romagnoli all'Al-Sadd. Como, Baturina resta: le top news delle 13

Si fa sempre più concreto e vicino il trasferimento di Tommaso Baldanzi al Genoa. L’agente del fantasista, secondo quanto raccolto da TMW, è a Roma già da ieri per sbloccare, in quel di Trigoria, l’approdo in rossoblù dell’ex Empoli, che in Liguria ritroverebbe Daniele De Rossi in panchina. Gli accordi tra i club, in realtà, ci sono già da tempo, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Manca però il via libera definitivo dei capitolini. La chiave potrebbe essere rappresentata da Lorenzo Venturino. Il gioiellino del Genoa, attaccante classe 2006, sarebbe un profilo gradito alla Roma, specie in ottica futura, e dai rossoblù ci sarebbe apertura a inserirlo nell’affare.

Il Bournemouth è sempre più convinto di arrivare a Christos Mandas della Lazio: secondo quanto raccolto da TMW, il club biancoceleste ha dato l’ok all’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra totale attorno ai 20 milioni di euro. Restano però ancora dei dettagli da sistemare, e c’entra anche il probabile passaggio di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd. C’è infatti ancora distanza sulla cifra del prestito, oneroso, iniziale.

Como sempre al centro del mercato in Serie A, che sia per cessioni, acquisti o un semplice "transito". Da ieri è ufficiale il ritorno del centrale Alberto Dossena in prestito secco al Cagliari, che ha completato anche il ritorno del mediano Ibrahim Sulemana dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto (11 milioni). Ora i sardi sono in attesa del sì del centravanti Patrick Cutrone, sempre di proprietà dei lacustri, che può arrivare in prestito dal Parma, al quale andrebbe in cambio con la stessa formula l’esterno d’attacco Zito Luvumbo, fa sapere Tuttosport. Intanto Ludi ha respinto al mittente il tentativo del Leeds per Martin Baturina: gli inglesi erano disposti a versare 30 milioni più bonus nelle casse dei lombardi.