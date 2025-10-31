Shomurodov in Turchia è una stella: altro gol dell'ex Roma ed è capocannoniere
Eldor Shomurodov regala il successo al Basaksehir nei minuti di recupero. L'ex Roma decisivo su calcio di rigore nella sfida contro il Kocaelispor, valida per l'11ª giornata di Super Lig. Per l'uzbeko sono già 7 le reti in campionato, che fanno di lui il capocannoniere del torneo, ex aequo con il nigeriano Onuachu del Trabzonspor. Il suo record personale, limitatamente ai campionati, è di 11 reti nel 2019/20 con la maglia del Rostov.
SUPER LIG, 11ª GIORNATA
Basaksehir - Kocaelispor 1-0
Goztepe - Genclerbirligi
Galatasaray - Trabzonspor
Konyaspor - Samsunspor
Kayserispor - Kasimpasa
Besiktas - Fenerbahçe
Alanyaspor - Gaziantep
Eyupspor - Antalyaspor
Caykur Rizespor - Karagumruk
CLASSIFICA
1. Galatasaray 28
2. Trabzonspor 23
3. Fenerbahçe 22
4. Besiktas 17
5. Samsunspor 17
6. Gaziantep 17
7. Goztepe 16
8. Konyaspor 14
9. Basaksehir 13
10. Alanyaspor 13
11. Kocaelispor 11
12. Caykur Rizespor 10
13. Kasimpasa 10
14. Antalyaspor 10
15. Genclerbirligi 8
16. Eyupspor 8
17. Kayserispor 6
18. Karagumruk 4
MARCATORI
7 reti: Onuachu (Trabzonspor) e Shomurodov (Basaksehir)
6 reti: En Nesyri (Fenerbahçe) e Icardi (Galatasaray)
5 reti: Holse (Samsunspor), Nayir (Konyaspor), Rafa Silva (Besiktas), Talisca (Fenerbahçe) e Da Silva (Trabzonspor)