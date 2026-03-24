Kimmich difende Rudiger: "Dimenticate troppo in fretta ciò che ha fatto negli ultimi anni"

A pochi giorni dalle amichevoli della Germania contro Svizzera e Ghana, Joshua Kimmich ha preso posizione in difesa di Antonio Rüdiger, finito al centro delle critiche per alcuni atteggiamenti dentro e fuori dal campo. Il centrocampista del Bayern Monaco ha evitato polemiche dirette, ma ha voluto sottolineare con forza il peso specifico del difensore del Real Madrid all’interno della nazionale tedesca. "Questa è una domanda per il commissario tecnico, ma in generale Toni è un giocatore fondamentale. Ho la sensazione che in Germania, a volte, ci si dimentichi troppo facilmente di quello che ha fatto negli ultimi anni".

Kimmich ha poi ricordato il percorso internazionale di Rüdiger, evidenziandone la continuità ai massimi livelli: titolare in uno dei club più prestigiosi al mondo e presenza costante nelle fasi finali della Champions League: "È un calciatore su cui puoi sempre contare. Ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli e giocatori come lui sono indispensabili", ha aggiunto.

Il numero uno tedesco ha quindi ribadito l’importanza dell’esperienza in una nazionale ambiziosa come quella tedesca: "Avere elementi con il suo bagaglio tecnico e mentale è fondamentale. Rüdiger è un riferimento, un leader, qualcuno che dà stabilità alla difesa e sicurezza a tutta la squadra". Parole chiare, che arrivano in un momento delicato per il centrale: Kimmich sceglie la via della compattezza, ricordando a tutti quanto il valore di un campione si misuri nel tempo, non nelle polemiche del momento.