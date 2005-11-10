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Il punto sul Napoli tra mercato, conti e infrastrutture: l'analisi di Marco Bellinazzo

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Redazione TMW
ieri alle 20:35Altre Notizie
autore Redazione TMW
08.10.2026 20:35Altre Notizie
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Il Napoli si prepara al mercato di gennaio tra rigore finanziario e la necessità di colmare le lacune della rosa, ma la vera priorità strategica per il futuro del club rimane la costruzione del nuovo centro sportivo a Qualiano.
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Durante la trasmissione Napoli Talk, su Radio Tuttonapoli, il noto giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha tracciato un quadro approfondito del momento economico e strategico della società azzurra, analizzando le prospettive per la sessione di mercato invernale, i progetti infrastrutturali del club e lo stato di salute del calcio moderno.

Il mercato di gennaio e la situazione finanziaria

In merito al prossimo mercato di riparazione, Bellinazzo invita alla prudenza, sebbene la società non sia priva di risorse e vanti ancora capitale in cassa, nonostante gli ultimi bilanci abbiano fatto registrare un segno meno, la situazione finanziaria complessiva non è florida come in passato.
Il nodo centrale risiede nella gestione tecnica, storicamente, l'approccio di Antonio Conte tende a esercitare una forte pressione sul conto economico, alterando il rapporto tra ricavi e costi di gestione. Durante l'estate il Napoli ha tentato una manovra correttiva per alleggerire il monte ingaggi liberandosi degli esuberi; tuttavia, molti elementi pesanti sono rimasti in rosa, questo scenario espone il club al rischio di minusvalenze non indifferenti sugli investimenti passati.
A gennaio ci si attende quindi un Napoli vigile e guardingo, pronto a intervenire per colmare le lacune emerse a causa degli infortuni, ma senza follie, per avere un quadro preciso delle reali capacità di spesa bisognerà attendere l'approvazione ufficiale del bilancio al 30 giugno 2027

La priorità assoluta: il Centro Sportivo di Qualiano

Interpellato sui passi avanti mossi dal presidente Aurelio De Laurentiis per la costruzione del nuovo centro sportivo a Qualiano, Bellinazzo si mostra ottimista, intravedendo una concretezza maggiore rispetto ai proclami passati. Il giornalista sottolinea come un club della caratura del Napoli sconti un ritardo di almeno dieci anni su questo fronte.
Di fronte a un mercato dei diritti TV della Serie A sempre meno redditizio, e considerando i tempi lunghi e i costi enormi richiesti dall'ammodernamento dello stadio, la via principale per abbattere i costi e autofinanziarsi è la valorizzazione del vivaio. Per questa ragione, tra lo stadio e il centro sportivo, la priorità economica assoluta dovrebbe essere quest'ultimo. I top club mondiali, dal Real Madrid al Paris Saint-Germain, insegnano che investire nelle strutture giovanili è fondamentale per produrre talenti e generare plusvalenze costanti.

Il modello economico e la funzione sociale del vivaio

Prendendo come termine di paragone il Viola Park della Fiorentina, costato 120 milioni di euro con costi di gestione annui di circa 6-7 milioni a fronte di 3-4 milioni di entrate collaterali, Bellinazzo illustra i vantaggi di una simile infrastruttura. Un settore giovanile d'eccellenza offre un doppio beneficio economico: consente di inserire in prima squadra forze fresche a basso costo e permette di generare plusvalenze reali (sul modello del Real Madrid con le formule di "recompra", come nel caso di Nico Paz). Se il Napoli riuscisse a lanciare due o tre giocatori da 30-40 milioni nell'arco di cinque anni, l'investimento iniziale si ripagherebbe da solo, lasciando al club un patrimonio immobiliare di valore.
Oltre al ritorno economico, Bellinazzo evidenzia l'impegno morale e sociale verso il territorio. Un centro sportivo moderno dovrebbe occuparsi anche della formazione extracalcistica dei ragazzi. Atleti più istruiti e preparati sono non solo calciatori più forti in campo, ma avrebbero un futuro garantito nel mondo del lavoro, magari come manager calcistici, qualora non riuscissero a sfondare nel professionismo.

L'allarme sui calendari intasati: un calcio bulimico

In chiusura, Bellinazzo ha commentato le recenti proteste dei calciatori per i troppi impegni stagionali, parlando di una vera e propria "bulimia" causata dalle lotte di potere e di business tra FIFA, UEFA e leghe nazionali, tutte in competizione nel mercato globale dell'intrattenimento.
Questa moltiplicazione esasperata degli eventi sta mostrando i suoi limiti: i dati dimostrano che il valore economico del singolo match per le televisioni è in calo sia in Premier League che in Champions League. Aumentare la quantità del prodotto non si traduce in un aumento dei ricavi, mentre danneggia visibilmente lo spettacolo e la salute dei calciatori.
Secondo il giornalista, saranno il mercato stesso e le emittenti TV a imporre una riduzione delle partite, sebbene al momento nessuna istituzione calcistica o club sembri intenzionato a fare un passo indietro rinunciando ai propri eventi o alle lucrose tournée estive.

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