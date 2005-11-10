Chi è Bendeguz Kovacs, sognando Ibrahimovic: tutto sul bomber che piace alla Juve

Fisico imponente, tecnica e il paragone scontato con Zlatan Ibrahimovic: Bendeguz Kovacs è uno dei talenti emergenti del calcio europeo e ha attirato l'attenzione della Juventus. L'attaccante ungherese dell'Az Alkmaar, avversario dei bianconeri questa sera in Europa League, è un profilo che la dirigenza torinese segue con interesse in prospettiva futura.

Classe 2007, Kovacs è un centravanti dalle caratteristiche particolari. I suoi 199 centimetri di altezza rappresentano un'arma importante, ma il giovane ungherese non è soltanto un attaccante di grande struttura fisica. A impressionare è anche la qualità tecnica, che gli permette di abbinare presenza in area e capacità di giocare il pallone. Un mix che ha inevitabilmente alimentato il paragone con Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, del resto, è il suo idolo fin da bambino e un punto di riferimento nella crescita calcistica. Kovacs, però, vuole costruire una propria identità e affermarsi con l'Az Alkmaar, il club che gli ha dato l'opportunità di rilanciarsi dopo l'esperienza nelle giovanili dell'Ajax.

La Juventus lo aveva già cercato in estate

La Juventus aveva già provato a valutare un possibile investimento durante la scorsa estate, ma il rinnovo del contratto con l'Az Alkmaar fino al 2029, con opzione per un'altra stagione, ha complicato i piani. Il club olandese vuole valorizzare il proprio talento e il prezzo del cartellino sarà inevitabilmente legato alla sua crescita.