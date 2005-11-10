Fortino Dragao: a Porto le italiane vincono di rado e con fatica, il Napoli è in buona compagnia
Simone Lorini
Magra consolazione per il Napoli: seppur la sconfitta sia stata clamorosa in termini di risultato e di andamento della gara, con tanto di polemiche interne post-partita, a Porto sono stati in pochi a fare l'impresa, pochissimi se si parla di squadre italiane. Tra Europa League e Champions, ci sono riuscite in tre, negli ultimi 50 anni: proprio il Napoli nel 74/75, il Milan nel 92/93, la Juventus nel 2016/17. Stop.
E' evidente come il Dragao sia un vero e proprio fortino per i lusitani, che hanno costruito tante delle loro fortune europee proprio in casa, limitando i danni nell'eventuale ritorno (eventualità non prevista nella nuova fase campionato di Champions, ndr). A proposito dello stadio dei Dragoes, quella con la Juventus è l’unica sconfitta del Porto in casa contro un’italiana allo Estádio do Dragão (inaugurato nel 2003) e l’ultima in assoluto.
1974/75
Porto 0-1 Napoli
2002/03
Porto 4-1 Lazio
2013/14
Porto 1-0 Napoli
2021/22
Porto 2-1 Lazio
2024/25
Porto 1-1 Roma
CHAMPIONS LEAGUE
1979/80
Porto 0-0 Milan
1992/93
Porto 0-1 Milan
1993/94
Porto 0-0 Milan
1996/97
Porto 1-1 Milan
2001/02
Porto 0-0 Juventus
2004/05
Porto 1-1 Inter
2005/06
Porto 2-0 Inter
2016/17
Porto 1-1 Roma (play-off)
Porto 0-2 Juventus (ottavi)
2018/19
Porto 3-1 Roma (d.t.s.)
2020/21
Porto 2-1 Juventus
2021/22
Porto 1-0 Milan
2022/23
Porto 0-0 Inter
2026/27
Porto-Napoli 4-1