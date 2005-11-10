Fortino Dragao: a Porto le italiane vincono di rado e con fatica, il Napoli è in buona compagnia

Magra consolazione per il Napoli: seppur la sconfitta sia stata clamorosa in termini di risultato e di andamento della gara, con tanto di polemiche interne post-partita, a Porto sono stati in pochi a fare l'impresa, pochissimi se si parla di squadre italiane. Tra Europa League e Champions, ci sono riuscite in tre, negli ultimi 50 anni: proprio il Napoli nel 74/75, il Milan nel 92/93, la Juventus nel 2016/17. Stop.

E' evidente come il Dragao sia un vero e proprio fortino per i lusitani, che hanno costruito tante delle loro fortune europee proprio in casa, limitando i danni nell'eventuale ritorno (eventualità non prevista nella nuova fase campionato di Champions, ndr). A proposito dello stadio dei Dragoes, quella con la Juventus è l’unica sconfitta del Porto in casa contro un’italiana allo Estádio do Dragão (inaugurato nel 2003) e l’ultima in assoluto.

1974/75

Porto 0-1 Napoli

2002/03

Porto 4-1 Lazio

2013/14

Porto 1-0 Napoli

2021/22

Porto 2-1 Lazio

2024/25

Porto 1-1 Roma

CHAMPIONS LEAGUE

1979/80

Porto 0-0 Milan

1992/93

Porto 0-1 Milan

1993/94

Porto 0-0 Milan

1996/97

Porto 1-1 Milan

2001/02

Porto 0-0 Juventus

2004/05

Porto 1-1 Inter

2005/06

Porto 2-0 Inter

2016/17

Porto 1-1 Roma (play-off)

Porto 0-2 Juventus (ottavi)

2018/19

Porto 3-1 Roma (d.t.s.)

2020/21

Porto 2-1 Juventus

2021/22

Porto 1-0 Milan

2022/23

Porto 0-0 Inter

2026/27

Porto-Napoli 4-1