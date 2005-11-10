Koopmeiners nel giardino di casa sua per una due giorni che può costargli oltre 20 mila euro

Siamo ovviamente nel campo dell'ironia, visto che qualche facilitazione ce l'avrà pure Teun Koopmeiners. Ma il ritorno del centrocampista della Juventus nella sua Alkmaar è cosa che ha fatto parecchia notizia, sia in Olanda che in ambienti bianconeri. E infatti le dichiarazioni pre partita sono andate quasi tutte in questa direzione.

"Ho portato qua 12 maglie", ha spiegato in conferenza stampa. Cimeli per famiglia, amici e conoscenti dell'ultimo momento, tanti saranno omaggiati con la sua numero 8 della Juventus. Ma non solo. Perché poi ha aggiunto: "Mi hanno chiesto quasi 40 biglietti per lo stadio". Insomma, Koopmeiners ha avuto il suo bel da fare, in preparazione del match nel giardino di casa sua.

La curiosità allora è nata spontanea: ma quanto diavolo avrà speso Koopmeiners per accontentare tutto il suo entourage? Basiamoci sui calcoli delle cifre per i comuni mortali: una maglia della Juventus col suo nome e la patch dell'Europa League, allo store, costa 185 euro. Moltiplicato per 12 fa 2.200 euro, solo per le maglie. Poi però ci sono i biglietti. Ipotizzando che non ci siano omaggi, per puro diletto e guardando un medio settore di tribuna (lo stadio è comunque già sold out), un biglietto costa circa 500 euro. Moltiplicati per i 40 richiesti a Koopmeiners? 20.000 euro tondi tondi. Più quelli per le maglie, si arriva sopra i 22 mila. Una due giorni carissima, anche per chi può certamente permetterselo...