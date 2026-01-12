TMW Bento-Genoa, le cifre dell'operazione. 2 milioni subito, non ci sarà obbligo di riscatto

Il Genoa ha praticamente chiuso per il brasiliano Bento Matheus Krepski, portiere dell'Al Nassr. Il brasiliano si trasferirà in prestito - costato 2 milioni di euro - più 8 per il diritto di riscatto. Non ci sarà alcun obbligo, nemmeno in caso di salvezza. Un'operazione quindi da complessivi 10 milioni di euro. Bento guadagna 12 milioni di euro ma ha deciso di giocarsi le proprie carte in Italia, sperando poi in un riscatto a giugno, quando ci potrebbero essere club importanti che cambieranno in porta.

Del resto anche ieri il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, aveva commentato. "Aspettiamo l'ufficialità per commentare. Nicola (Leali, ndr) sapeva che avremmo cercato un altro portiere. Sapevo che sarebbe entrato in campo con questo peso sulle spalle ma ha dimostrato di essere un ottimo portiere. Ha avuto giornate no, ha avuto infortuni e mi spiace ma è un lavoro così, infame, quello di fare delle scelte per migliorare la rosa. Scelta mia, lui ha accettato ed era giusto comunicarglielo a costo di vederlo in campo appesantito".

Nelle prossime ore quindi si attende il portiere a Genova, per le visite mediche di rito e per firmare il contratto che lo legherà fino a giugno, in attesa di sapere poi quale sarà il proprio destino.