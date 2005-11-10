Beppe Accardi: "Milan, scelte di gestione sbagliate. Mancano i manager sportivi"

"Inter-Milan? Bella partita, è sempre un derby. Se guardiamo come stanno le due squadre non c'è partita, ma il derby fa storia a sé. Mi aspetto di vedere un gran match". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Beppe Accardi.

Cosa non va al Milan?

"Da quando è cambiata la proprietà probabilmente hanno sbagliato delle scelte importanti nella gestione della squadra. Manca una giusta struttura sportiva sul piano manageriale".

L'Inter invece può sorridere.

"Beh, lì sono bravi. Dove c'è gente che sa lavorare le cose vanno bene".

Simone Lo Schiavo vice ds: come lo vede?

"È una cosa che mi ha sorpreso per via del suo curriculum, però è uno che ha sempre lavorato bene. E poi se Dario Baccin lo ha scelto, lo ritiene la persona giusta per dargli una mano":