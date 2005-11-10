Serie B, Modena-Mantova: scontro d'alta quota al Braglia

Non c’è spazio per tirare il fiato nel campionato di Serie B. Alle ore 15:00, la decima giornata mette di fronte al “Braglia, Modena e Mantova per una sfida ricca di spunti e dal peso specifico altissimo per le zone nobili della classifica. Quando una squadra in pieno slancio incrocia una compagine capace di trasformarsi e mostrare grande carattere soprattutto lontano dalle mura amiche, il pronostico non può mai essere scontato.

I canarini di Daniele Galloppa vivono un momento di forma eccezionale e si presentano all'appuntamento al secondo posto in solitaria con 19 punti. I biancorossi di Francesco Modesto inseguono a quota 17, desiderosi di riscatto dopo lo scivolone interno nel derby contro la Cremonese. La sfida si preannuncia avvincente anche sul piano dello spettacolo, mettendo a confronto due tra i reparti offensivi più prolifici del torneo: 19 le reti messe a segno finora dal Modena, 14 quelle firmate dal Mantova.

A spingere i padroni di casa c’è anche la tradizione positiva. Il Modena, infatti, non ha mai perso contro il Mantova in Serie B e i numeri recenti sorridono ampiamente ai gialloblù: nelle ultime sei sfide considerate tra le due squadre, si contano tre successi emiliani e tre pareggi. L'ultimo precedente al Braglia, risalente al 21 marzo 2026, si è chiuso sul 2-1 per i canarini (reti di Sersanti, Tonoli e Mensah), a conferma di un trend favorevole che ha visto il Modena imporsi anche nel settembre 2025 (3-1 a Mantova) e nel febbraio 2025 (3-1 in casa), oltre al pareggio a reti bianche del dicembre 2024.

La sfida promette scintille: il Modena vorrà imporre il proprio ritmo e prolungare la striscia positiva per continuare la corsa ai vertici, mentre il Mantova cercherà di confermare la sua spiccata attitudine da trasferta per agganciare o sorpassare i rivali.

COME ARRIVA IL MODENA - Il Modena sta attraversando un periodo fantastico. Il bilancio delle ultime cinque gare parla chiaro: quattro vittorie e una sola sconfitta (il 2-1 subito a Carrara), con 11 gol fatti e 6 subiti. In sequenza sono arrivati i successi contro Empoli (2-1), Verona (3-2) e il netto 3-0 nel derby con il Cesena, prima del turno infrasettimanale di martedì al "Menti" di Vicenza. Contro i veneti, i ragazzi di Galloppa hanno mostrato un carattere di ferro: sotto per un autogol di Nieling al 13', hanno prima pareggiato e poi trovato la stoccata decisiva al 89' con Ambrosino per il 2-1 finale.

Proprio il gol nel finale evidenzia una caratteristica chiave degli emiliani: quello di Ambrosino è il sesto centro stagionale messo a segno negli ultimi quindici minuti di gara, segno di una squadra che ci crede sempre e non cala di intensità. Al Braglia, inoltre, la squadra ha costruito la propria forza conquistando tre vittorie consecutive nelle ultime tre uscite casalinghe.

Il trascinatore assoluto di questo momento è Andrea Belotti. Il "Gallo" sta vivendo una fase di forma straripante: con la rete di Vicenza è salito a sei gol nelle ultime sei partite, andando a segno per la quinta gara consecutiva e confermandosi finalizzatore implacabile e leader dell'attacco.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Il Mantova si presenta a questa difficile trasferta con il bisogno di ritrovare la brillantezza perduta tra le mura amiche, ma con la forte consapevolezza dei propri mezzi quando gioca fuori casa. Il cammino recente dei virgiliani è stato alterno (due vittorie, un pareggio e due sconfitte), caratterizzato da prestazioni convincenti contro il Catanzaro (3-1) e la Virtus Entella (1-0), ma frenato dai ko interni contro Palermo (0-2) e Cremonese (0-2).

Proprio il derby con la Cremonese ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra di Modesto. Subito il gol a freddo dopo quaranta secondi per un disimpegno errato tra Bardi e Tomasevic, il Mantova ha prodotto un grande volume di gioco e creato diverse occasioni, arrendendosi solo all'80' al raddoppio grigiorosso. Per riscattare questo passo falso, la truppa biancorossa punta tutto sul proprio rendimento esterno, fino ad oggi impeccabile: nelle quattro trasferte considerate, il Mantova è imbattuto grazie a tre vittorie e un pareggio (2-1 a Carrara, 1-1 a Cesena, 3-1 a Catanzaro e 1-0 a Chiavari).

Tra gli uomini simbolo c’è sicuramente Francesco Ruocco, miglior marcatore dei suoi con cinque reti e uomo chiave per la rifinitura e l'ultimo passaggio. Grande attesa anche per l'ex di turno Ettore Gliozzi, decisivo nella vittoria di Chiavari e miglior marcatore del Modena nella passata stagione, pronto a far valere la classica "legge dell'ex". Modesto, che dovrà rinunciare agli indisponibili Silva e Chinetti ma ha ritrovato Vesentini, cercherà di sfruttare gli spazi che il Modena potrebbe concedere per far male in ripartenza.