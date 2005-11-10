Cardinale conferma Amorim, promette rinforzi e rinnova il contratto a Pulisic

Giornata piena di eventi in casa Milan alla vigilia del derby: il numero uno del club, Gerry Cardinale, ha rilasciato un'intervista parlando delle ambizioni del club e confermando la possibilità di investire nell'Al Nassr. Il numero uno rossonero ha promesso ulteriori rinforzi a gennaio, da consegnare a Ruben Amorim, al quale è stata ribadita la fiducia.

Amorim riceve e ringrazia in conferenza stampa. E come il presidente sottolinea come questo Milan debba competere per il titolo. "Zero invidia di Chivu" ha dichiarato, aggiungendo: "Sono già nel posto giusto". Intanto fa pretattica su Gila, Rabiot e Moreira: "Sono pronti per unirsi alla squadra. Dobbiamo valutare domattina (oggi, ndr) se potranno partire dal primo minuto o quale sarà il piano partita. Certo, ho già un'idea, ma vedremo domani".

C'è anche tempo per un'ufficialità: Christian Pulisic ha firmato fino al 2031. Diventerà uno dei tre giocatori più pagati della rosa, al pari di Mike Maignan e Adrien Rabiot. Decisivo il fattore Decreto Crescita che permette al Milan di avere delle agevolazioni fiscali, essendo lo statunitense arrivando quando esso era ancora in vigore.