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Il 6-0 di Comandini, la stella in faccia e non solo: i 10 derby della Madonnina più iconici

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Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 21:00Serie A
30.10.2026 21:00Serie A
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Milan-Inter mantiene un fascino ineguagliabile, riviviamo le stracittadine più belle degli ultimi 45 anni
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Quali sono i 10 derby più iconici degli ultimi 50 anni? Questa la nostra selezione, 5 pro-Milan e 5 pro-Inter in ordine cronologico:

28 ottobre 1984: la rinascita rossonera, Hateley sovrasta il "traditore" Collovati

Una partita che non ha consegnato trofei ma che per i tifosi del Milan è particolarmente significativa. L'ultimo successo, prima di quel pomeriggio era arrivato nel novembre 1978, in un campionato che avrebbe portato alla conquista della stella. Da allora il derby è rimasto tabù e in mezzo i rossoneri sono finiti negli inferi della Serie B per due volte. Il 2-1 all'Inter è la vittoria del riscatto, il gol di testa di Hateley che sovrasta Fulvio Collovati, ex milanista e finito proprio all'Inter subito dopo la retrocessione del 1982, ha un significato profondo.

22 marzo 1998: il capolavoro di Ronaldo

Nell'estate del 1997 l'Inter acquista il giocatore più forte al mondo dell'epoca: Ronaldo Luis Nazario da Lima. E arriva alla stracittadina lanciatissima nella corsa al titolo contro un Milan che fatica nonostante la campagna acquisti faraonica e il ritorno di Fabio Capello in panchina. La stracittadina milanese è dominata dal Cholo Simeone, con una doppietta, ad aprire e chiudere. In mezzo c'è uno straordinario gol del Fenomeno con una pennellata straordinaria. Un pallonetto al volo che sorpassa i quasi due metri di Sebastiano Rossi e si infila in rete, a firmare lo 0-2 e chiudere virtualmente la contesa. Risultato definitivo: 0-3.

11 maggio 2001: game, set, match per il Milan

Milan e Inter sono ampiamente fuori dalla corsa al titolo e a fine stagione entrambe falliranno la qualificazione in Champions League. Tutte e due cambiano allenatore in corsa: Lippi lascia spazio a Tardelli, Zaccheroni al duo Cesare Maldini-Mauro Tassotti. E alla fine sono questi ultimi a togliersi le maggiori soddisfazioni con un derby che se non riscatta la stagione regala una serata storica: 6-0, Gianni Comandini grande protagonista con una doppietta. Poi Giunti, doppietta di Shevchenko e Serginho. Game, set, match.

13 maggio 2003: Milan in finale di Champions grazie al gol in trasferta

Nella storia del calcio europeo c'erano già state delle sfide fra squadre italiane, persino in finale. Ma niente al livello della semifinale di Champions: Milan-Inter, un derby nel derby. All'andata è uno 0-0 della paura e al ritorno la sblocca Shevchenko. Nei minuti finali Martins la pareggia, poi Abbiati è prodigioso. Finisce 1-1, vale la regola del gol in trasferta. Paradossale in una sfida fra due squadre che giocano a San Siro. Gode il Milan, che vincerà pure la Champions battendo in finale la Juve. La coppa delle grandi orecchie più bella di sempre per i tifosi del Diavolo.

11 marzo 2007: Ronaldo segna, ma col Milan. L'Inter la ribalta

Il Milan nell'estate 2006 ha perso Shevchenko, finito al Chelsea. Prova a sostituirlo con Ibrahimovic, ma lo svedese all'ultimo sceglie l'Inter. Corre ai ripari a gennaio, prendendo Ronaldo, il Fenomeno. Che torna da rivale dei nerazzurri a San Siro. L'epilogo è già scritto: gol dell'ex, iconico il brasiliano in maglia rossonera tendere le orecchie rispondendo ai fischi dei suoi ex tifosi. Alla fine l'Inter riuscirà a ribaltarla con Cruz e Ibrahimovic.

29 agosto 2009: Sneijder scende dall'aereo e gioca. E l'Inter cala il poker

Ibrahimovic è andato via dall'Inter, nell'affare col Barcellona arriva Eto'o ed era previsto anche Hleb. Che rifiuta il trasfrerimento. I nerazzurri ripiegano su Wesley Sneijder dal Real Madrid. L'olandese fa in tempo a scendere dall'aereo ed è contro ogni pronostico in campo, da titolare, nel derby. È apoteosi Inter, 0-4 con un Milan in dieci per l'espulsione di Gattuso mentre Seedorf perde troppo tempo a prepararsi per entrare in campo, proprio al posto del mediano.

5 febbraio 2022: il turning point del campionato. Si è girato Giroud

Inter che si presenta alla vigilia della sfida al comando della classifica e con quattro punti di vantaggio sul Milan. Il gol di Perisic sembra estromettere i rossoneri dal discorso scudetto. In tre minuti cambia la storia della partita. E del campionato: Olivier Giroud va in gol al 75' e al 78'. Nell'immaginario collettivo dei tifosi come è arrivato il raddoppio del francese: stop spalle alla porta, si gira smarcandosi da De Vrij e segna di sinistro. E alla fine saranno i rossoneri a vincere lo Scudetto.

16 maggio 2023: Inter in finale di Champions. Sfatata la maledizione dell'euroderby

Terzo euroderby, dopo quelli del 2003 e del 2005 entrambi in favore del Milan. L'Inter parte con un'altra marcia già nella partita d'andata, chiudendo la questione in pochi minuti. Al ritorno Lautaro Martinez completa l'opera e i nerazzurri tornano in finale del massimo torneo continentale dopo 13 anni. È sfatato finalmente il tabù dell'Euroderby e in questa data la Beneamata acquisisce realmente consapevolezza della sua forza.

22 aprile 2024: l'Inter vince la seconda stella davanti ai tifosi rossoneri

L'Inter tocca uno dei punti di massima goduria per i tifosi. Ha la possibilità di vincere il campionato con cinque turni d'anticipo e di farlo contro il Milan, "in trasferta". Ed è quello che succede: Acerbi al 18', poi Thuram al 49'. Non basta il gol di Tomori, l'Inter si mette la seconda stella sul petto davanti dal pubblico rivale.

6 gennaio 2025: rimonta incredibile a Riyad, Supercoppa al Milan

Il Milan inizia la stagione nel caos completo: Paulo Fonseca è esonerato poco prima di capodanno, Sergio Conceiçao fa in tempo ad arrivare e vincere la semifinale di Supercoppa contro la Juventus. All'atto conclusivo però sembra non esserci storia: Lautaro e Teremi, Inter avanti 2-0 al 47'. Una punizione di Theo all'52' riapre una gara già chiusa, Pulisic all'80' la pareggia e completa l'opera al 93' con il nuovo entato Tammy Abraham. Il Milan vince la Supercoppa Italiana a Riyad.

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