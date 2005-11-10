Serie B, Sudtirol-Cesena: sfida nella sfida tra Giorgini e Shpendi

Toccherà al signor Di Marco della sezione di Ciampino dirigere la sfida in programma questo pomeriggio tra Sudtirol e Cesena. Una sfida tra due formazioni ancora a caccia di continuità dopo aver alternato per settimane prestazioni positive ad altre meno convincenti. I padroni di casa sono reduci da due ko consecutivi in trasferta e segnano pochissimo tra le mura amiche, i bianconeri di Diamanti hanno invece battuto 2-1 l’Empoli nel turno infrasettimanale anche con un pizzico di fortuna.

COME ARRIVA IL SUDTIROL

3-5-2 per mister Possanzini e consueto ballottaggio in attacco tra Okoro e Burnete, con il primo leggermente favorito. Sicuro del posto, invece, quel Mixtur cresciuto molto nelle ultime partite. A centrocampo nuova esclusione in vista per Tait; lo storico capitano, ormai da un paio di stagioni, ha perso quotazioni nelle gerarchie degli allenator, ma è comunque pronto a dare il proprio contributo in corso d’opera. Occhio al giovane Schrott, classe 2009 che potrebbe soffiare il posto a Rispoli e avere una chance dal primo minuto. In difesa non si registreranno novità, con il terzetto Stivanello-Giorgini-Stabile a protezione di Plizzari e il tandem Molina-Davi sulle fasce.

COME ARRIVA IL CESENA

Diamanti è alle prese con diversi dubbi di formazione, a partire da quel Frabotta difeso in conferenza stampa, ma non brillantissimo nelle ultime uscite. Con ogni probabilità partirà dalla panchina. Il ruolo di terzino sarà affidato a Mangraviti, con Ciofi sull’out opposto. Bisoli, Pagano e Guidi garantiranno qualità e imprevedibilità a centrocampo, mentre in attacco l’unico certo di una maglia è ovviamente bomber Shpendi. Al suo fianco dovrebbero esserci Druiventak e Fio