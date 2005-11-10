Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Sampdoria-Entella: D'Angelo per invertire la rotta, Chiappella a caccia del colpaccio

autore
Andrea Scozzafava
Oggi alle 06:29Serie B
autore Andrea Scozzafava
31.10.2026 06:29Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Sampdoria e Virtus Entella scendono in campo questa sera (ore 19:30) al “Luigi Ferraris” di Genova per chiudere il primo tour de force della loro stagione e il sabato della 10ª giornata di Serie B. Un derby ligure che si disputerà in un clima di grande tensione e contestazione. I blucerchiati sono alle prese con una crisi profonda: la sconfitta di Ascoli è la terza nelle ultime cinque gare, la sesta in nove giornate. Nemmeno l'arrivo in panchina di Luca D'Angelo ha impresso la scossa sperata, portando in dote un solo punto — complice la beffa nel finale a Bolzano — prima del ko marchigiano. La classifica resta deficitaria e la paura di scivolare nel baratro è sempre maggiore, con l'ultimo posto in coabitazione col Catanzaro a quota cinque punti. Intanto la protesta dei tifosi è sfociata in un vero e proprio blitz intimidatorio sotto casa del CEO Jesper Fredberg. Il gesto, fermamente condannato dal club, appesantisce ulteriormente la vigilia del derby di Marassi e certifica una frattura ormai insanabile tra la tifoseria e la società.

Decisamente più disteso il clima in casa biancoceleste, pur con il rammarico per la vittoria sfumata allo scadere nel turno infrasettimanale contro l'Avellino. Un boccone amaro da mandare giù in fretta per la truppa di Andrea Chiappella che, superato un avvio con qualche affanno, ha incassato una sola sconfitta nelle ultime sei uscite raccogliendo nove punti. Un rullino di marcia in piena linea con le aspettative iniziali e l'obiettivo salvezza per i chiavaresi, determinati a mantenersi a distanza dalla zona calda della classifica e intenzionati a confermarsi un osso duro lontano dalle mura amiche, come certificano i 7 punti conquistati nelle ultime tre trasferte dopo lo stop al debutto a Bolzano con il Sudtirol. Quello di stasera è appena il terzo derby ligure tra le due formazioni: il bilancio parla dell'1-1 dello scorso gennaio a Marassi e del successo per 3-1 dell'Entella nel primo storico incrocio dell'ottobre 2025.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

Un clima di profonda tensione e forte contestazione accompagna i blucerchiati verso la sfida con l'Entella, resa ancora più delicata dall'emergenza infermeria che stringe d'assedio Luca D'Angelo. Il tecnico deve infatti fare i conti con un lungo elenco di indisponibili che comprende Insigne, Salvatore Esposito, Depaoli, Meijer, Viti, Conti, Sinani e Sekulov. Tra i pali si va verso la conferma di Krastev, mentre in difesa — con Di Pardo verso il forfait — potrebbe toccare a Mbabu completare il reparto insieme a Ferrari, Delli Carri e Cicconi. In mediana viaggiano verso una maglia da titolare Abildgaard, Makoumbou ed Henderson. Nel tridente d'attacco, infine, Begic e Verschaeren sono pronti ad agire a supporto di Lauritsen, insidiato da Tutino.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA

In casa biancoceleste è ancora viva l'amarezza per la vittoria sfumata soltanto in pieno recupero nel turno infrasettimanale contro l'Avellino. Andrea Chiappella, costretto a fare a meno dell'indisponibile Bariti, vuole voltare subito pagina. In porta ci sarà Del Frate, protetto dalla cerniera difensiva a tre formata da Parodi, Tiritiello e Alborghetti. Sulle corsie esterne agiranno Di Mario e Mezzoni, con quest'ultimo in ballottaggio aperto con Vignali, mentre in mezzo al campo Benedetti scalpita per affiancare Franzoni e Squizzato. In avanti la coppia favorita per partire dal primo minuto è quella composta da Guiu e Cuppone ma Tirelli, reduce della rete siglata contro gli irpini, spera in una conferma da titolare.

Articoli correlati

Immagine news 1
Serie B, 10ª giornata: Sampdoria-Virtus Entella visibile in modalità free su DAZN
Immagine news 2
Virtus Entella, tesserato l'ex portiere della Ternana Francesco Pio D’Alterio
Immagine news 3
Entella, Chiappella: "Il prestigio della gara con la Samp ci ha dato ancora più voglia di ripartire"

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
07:40 Serie BTMW
TMWLa devozione a Sant'Antonio, e Padova nel destino. Alla scoperta del tecnico Calabro
Immagine news 2
06:29 Serie B
Serie B, Sampdoria-Entella: D'Angelo per invertire la rotta, Chiappella a caccia del colpaccio
Immagine news 3
06:24 Serie B
Serie B, Catanzaro-Padova: la prima di Mignani al Ceravolo, veneti con la difesa a quattro?
Immagine news 4
06:18 Serie B
Serie B, Sudtirol-Cesena: sfida nella sfida tra Giorgini e Shpendi
Immagine news 5
06:12 Serie B
Serie B, Modena-Mantova: scontro d'alta quota al Braglia
Immagine news 6
06:06 Serie B
Serie B, Cremonese-Benevento: i due tecnici cercano continuità
Immagine news 7
00:04 Serie BFocus TMW
Focus TMWSerie B, classifiche a confronto. Mantova da record: è +12! Male Cesena e Juve Stabia
Ieri
Immagine news 8
23:04 Serie BTMW
TMWAlla scoperta di Andrea Primasso. Il difensore del Pisa volto nuovo della Serie B
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, a gennaio serve anche un esterno sinistro: ecco tutti i nomi. Inter c’è un’idea Chiesa, che può diventare un’opzione anche per la Roma. Milan, punto rinnovi: dopo Pulisic ora Rabiot. Tresoldi il sogno per il futuro
Primo piano
Immagine top news n.0 Io Chivu la giocherei così. Un centrocampista bloccato e Bonny per Pio Esposito
Immagine top news n.1 Io Amorim la giocherei così. Blocco basso e una provocazione: Gonçalo Ramos out
Immagine top news n.2 Il 6-0 di Comandini, la stella in faccia e non solo: i 10 derby della Madonnina più iconici
Immagine top news n.3 Perché l'Atalanta ha speso 35 milioni (più bonus) per Rowe? C'entra un altro club italiano
Immagine top news n.4 Il messaggio è unanime: "Vincere il derby". Chivu, Akanji e Diouf presentano la sfida col Milan
Immagine top news n.5 Cardinale conferma Amorim, promette rinforzi e rinnova il contratto a Pulisic
Immagine top news n.6 La Juventus va in ritiro in vista del Napoli: Spalletti recupera Ekhator e tifosi invocano Conte
Immagine top news n.7 Rizzetta: "Napoli? Scelta logica. Se non ci riusciremo sarà solo colpa nostra"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.3 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Serie A
Immagine box news Serie A Zamorano: "Thuram da buono a buonissimo senza Lautaro. Milan? Ai miei tempi c'era Maldini..."
Immagine box news Serie A Soli 125 minuti in vantaggio: Fiorentina tra le peggiori in Serie A. Ecco perché serve un leader
Immagine box news Serie A Guardate le rose: come fa Amorim a non invidiare Chivu? Stasera capiremo se...
Immagine box news Serie A Kakà: "Milan, per lo scudetto l'Inter non corre da sola. Pulisic mi incanta, Ramos bomber"
Immagine box news Serie A Io Chivu la giocherei così. Un centrocampista bloccato e Bonny per Pio Esposito
Immagine box news Serie A Io Amorim la giocherei così. Blocco basso e una provocazione: Gonçalo Ramos out
Serie B
Immagine box news Serie B La devozione a Sant'Antonio, e Padova nel destino. Alla scoperta del tecnico Calabro
Immagine box news Serie B Serie B, Sampdoria-Entella: D'Angelo per invertire la rotta, Chiappella a caccia del colpaccio
Immagine box news Serie B Serie B, Catanzaro-Padova: la prima di Mignani al Ceravolo, veneti con la difesa a quattro?
Immagine box news Serie B Serie B, Sudtirol-Cesena: sfida nella sfida tra Giorgini e Shpendi
Immagine box news Serie B Serie B, Modena-Mantova: scontro d'alta quota al Braglia
Immagine box news Serie B Serie B, Cremonese-Benevento: i due tecnici cercano continuità
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Vito Di Bari sbarca alla Salernitana
Immagine box news Serie C Ostiamare, D’Astolfo suona la carica: “Siamo in difficoltà Mi aspetto di più da tutti”
Immagine box news Serie C Lecco, Valente: “Dolomiti Bellunesi incognita, servirà adattarsi al campo”
Immagine box news Serie C Giugliano-Casertana, Stellone ha le idee chiare: “Riprenderci quei punti persi col Bari”
Immagine box news Serie C Trento, Tabbiani: “Siamo in un bel momento: mantenerlo non sarà facile. Ospitaletto insidioso”
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè verso la Torres: “Abbiamo trovato la quadra con questo sistema"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Inter, notte da brividi: chi farà lo scherzetto nel derby?
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Immagine box news Calcio femminile La Juve "riabilita" l'Italia in Europa. Noordman: "Settimane difficili, vincere in Champions è importante"
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve risolleva l'Italia. Bianconere corsare in Austria
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, lesione del legamento crociato per Manon Uffren
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
31 ottobre 2004, il Messina vince il derby dello stretto. Gol decisivo di Di Napoli
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano