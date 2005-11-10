Serie B, Sampdoria-Entella: D'Angelo per invertire la rotta, Chiappella a caccia del colpaccio

Sampdoria e Virtus Entella scendono in campo questa sera (ore 19:30) al “Luigi Ferraris” di Genova per chiudere il primo tour de force della loro stagione e il sabato della 10ª giornata di Serie B. Un derby ligure che si disputerà in un clima di grande tensione e contestazione. I blucerchiati sono alle prese con una crisi profonda: la sconfitta di Ascoli è la terza nelle ultime cinque gare, la sesta in nove giornate. Nemmeno l'arrivo in panchina di Luca D'Angelo ha impresso la scossa sperata, portando in dote un solo punto — complice la beffa nel finale a Bolzano — prima del ko marchigiano. La classifica resta deficitaria e la paura di scivolare nel baratro è sempre maggiore, con l'ultimo posto in coabitazione col Catanzaro a quota cinque punti. Intanto la protesta dei tifosi è sfociata in un vero e proprio blitz intimidatorio sotto casa del CEO Jesper Fredberg. Il gesto, fermamente condannato dal club, appesantisce ulteriormente la vigilia del derby di Marassi e certifica una frattura ormai insanabile tra la tifoseria e la società.

Decisamente più disteso il clima in casa biancoceleste, pur con il rammarico per la vittoria sfumata allo scadere nel turno infrasettimanale contro l'Avellino. Un boccone amaro da mandare giù in fretta per la truppa di Andrea Chiappella che, superato un avvio con qualche affanno, ha incassato una sola sconfitta nelle ultime sei uscite raccogliendo nove punti. Un rullino di marcia in piena linea con le aspettative iniziali e l'obiettivo salvezza per i chiavaresi, determinati a mantenersi a distanza dalla zona calda della classifica e intenzionati a confermarsi un osso duro lontano dalle mura amiche, come certificano i 7 punti conquistati nelle ultime tre trasferte dopo lo stop al debutto a Bolzano con il Sudtirol. Quello di stasera è appena il terzo derby ligure tra le due formazioni: il bilancio parla dell'1-1 dello scorso gennaio a Marassi e del successo per 3-1 dell'Entella nel primo storico incrocio dell'ottobre 2025.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA



Un clima di profonda tensione e forte contestazione accompagna i blucerchiati verso la sfida con l'Entella, resa ancora più delicata dall'emergenza infermeria che stringe d'assedio Luca D'Angelo. Il tecnico deve infatti fare i conti con un lungo elenco di indisponibili che comprende Insigne, Salvatore Esposito, Depaoli, Meijer, Viti, Conti, Sinani e Sekulov. Tra i pali si va verso la conferma di Krastev, mentre in difesa — con Di Pardo verso il forfait — potrebbe toccare a Mbabu completare il reparto insieme a Ferrari, Delli Carri e Cicconi. In mediana viaggiano verso una maglia da titolare Abildgaard, Makoumbou ed Henderson. Nel tridente d'attacco, infine, Begic e Verschaeren sono pronti ad agire a supporto di Lauritsen, insidiato da Tutino.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA



In casa biancoceleste è ancora viva l'amarezza per la vittoria sfumata soltanto in pieno recupero nel turno infrasettimanale contro l'Avellino. Andrea Chiappella, costretto a fare a meno dell'indisponibile Bariti, vuole voltare subito pagina. In porta ci sarà Del Frate, protetto dalla cerniera difensiva a tre formata da Parodi, Tiritiello e Alborghetti. Sulle corsie esterne agiranno Di Mario e Mezzoni, con quest'ultimo in ballottaggio aperto con Vignali, mentre in mezzo al campo Benedetti scalpita per affiancare Franzoni e Squizzato. In avanti la coppia favorita per partire dal primo minuto è quella composta da Guiu e Cuppone ma Tirelli, reduce della rete siglata contro gli irpini, spera in una conferma da titolare.