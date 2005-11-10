Como, tegola Kean: non rientra prima di dicembre. Quali gare salta e quando può rientrare

Moise Kean si è arreso all'ipotesi di un trattamento finalizzato al pieno recupero della contusione alla tibia rimediata durante l'ultima sosta per le Nazionali. Il Como ha mantenuto il riserbo nelle ultime settimane, dopo che l'ex Fiorentina ha saltato le ultime 6 partite ufficiali con la maglia biancoblù (contando Serie A e Champions League).

La situazione

Il Como ha comunicato che Moise Kean si è sottoposto con successo a un trattamento presso l'istituto Cugat di Barcellona per superare il recente fastidio alla tibia, un infortunio che costringerà l'attaccante classe 2000 a uno stop stimato di circa cinque settimane e valutato quotidianamente dallo staff medico. A meno di imprevisti recuperi lampo, il centravanti della Nazionale salterà tutti i prossimi impegni precedenti la sosta, le gare di Nations League con gli Azzurri di Roberto Mancini (il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio) e non tornerà a disposizione prima del mese di dicembre.

Quali partite salterà

Almeno le prossime sei partite segnate a calendario per il Como non vedranno Kean in campo o tra i convocati, almeno in base alle stime dei tempi di recupero. Ciò vuol dire che da questa domenica contro il Venezia fino al big match casalingo contro la Juventus (29 novembre) l'attaccante italiano dovrà rimanere fermo ai box, mancando all'appello con Lens e AEK Atene in Champions League, mentre in campionato con Inter e Cagliari tra le altre. Da capire se lo staff medico di Cesc Fabregas preferirà recuperarlo in extremis per il match interno con la Cremonese in Coppa Italia. Oppure se sarà il caso di pazientare e puntare al rientro tra Monza (5 dicembre) o addirittura la trasferta europea di Siviglia contro il Betis stellare di Manuel Pellegrini.