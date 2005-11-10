Il messaggio è unanime: "Vincere il derby". Chivu, Akanji e Diouf presentano la sfida col Milan

Vigilia di derby in casa Inter. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha presentato la sfida con il Milan in conferenza stampa da Appiano Gentile: "E' pronta consapevole del fatto che è un derby. E' sempre una motivazione in più giocare questa partita. Non conta la classifica, non conta niente. Dobbiamo vederla come una partita di campionato. Non dobbiamo accontenarci di cosa abbiamo fatto fin qui. Dobbiamo essere la nostra miglior versione. Dobbiamo farci una domanda se non vinciamo da sette derby. Episodi, momenti, sono stati a loro favore come l'anno scorso all'andata. Bisogna fare qualche sacrificio in più. Gli altri non ti regalano niente".

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato invece il difensore Manuel Akanji: "È ancora presto, ma certo sarebbe molto importante vincere questa partita, le squadre vicine a noi stanno facendo punti e rischiamo di avere difficoltà a restare attaccati. Per noi il derby è tra le partite più importanti, vogliamo fare 3 punti. Credo che lo scorso anno il Milan ha dimostrato di avere un blocco basso e ha giocato intelligentemente. Non dobbiamo concedere chance facili, tutti dobbiamo difendere e rendere loro le cose difficile. Quando abbiamo la palla dovremo sfruttare le transizioni. La voglia di vincere, un derby si tratta anche tanto di questo, va dimostrato dal primo minuto, cercando di portare in campo non solo la fame, ma anche desiderio di trionfare. La mentalità è ciò che guida il nostro desiderio".

Il centrocampista Andy Diouf ha invece raccontato le sue emozioni a DAZN France: "Per abituarsi servono alcune partite, ma è incredibile. Sembra tutto enorme, è tutto diverso, è il sogno che avevo da bambino. Il derby? Non ho ancora vinto un derby, conta quello. Rappresenta qualcosa di molto importante per i nostri tifosi, faremo di tutto per riuscirci".