Pescara, Buscè verso la Torres: “Abbiamo trovato la quadra con questo sistema"

Il Pescara si prepara alla sfida contro la Torres, in programma sabato alle 14:30 allo stadio 'Adriatico' per la dodicesima giornata di Serie C. Alla vigilia, il tecnico Antonio Buscè ha fatto il punto sulla squadra, sul modulo e sulle condizioni dei suoi (fonte PescaraSport24).

L’entusiasmo e la sfida alla Torres

Il clima, dopo il successo di Perugia, è positivo, ma l’allenatore chiede di non abbassare la guardia: “Quando si vince c’è tanto entusiasmo e ora non dobbiamo fermarci”. Sull’avversario ha aggiunto: “La Torres? Loro sono molto forti ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare la nostra partita”.

Buscè ha poi risposto sulle assenze dei sardi: “Hanno tante assenze? Anche noi abbiamo lavorato tanto tempo con molti giocatori fuori, in quelle situazioni alla fine ti compatti”. E sul ritmo ha detto che “può essere una chiave della partita ma, ripeto, dobbiamo pensare a fare bene le nostre cose e domani dobbiamo portare a casa la partita”.

Formazione e modulo

Sulla formazione, il tecnico si è preso ancora qualche ora: “La formazione? Mi prendo ancora qualche ora di tempo per valutare alcune situazioni. I giovani Graziani e Motta hanno fatto molto bene, deciderò se farli partire dall’inizio oppure se giocherà uno di loro e l’altro partirà dalla panchina”. In alternativa ci sono Guccione e Letizia.

Nessuna rivoluzione sul modulo, anche in assenza di Merola: “Noi nell’ultimo periodo abbiamo trovato la quadra con questo sistema di gioco e non cambiamo”. Buscè ha indicato le soluzioni: “Nel ruolo di Davide c’è Pablo Vitali e possono giocarci Meazzi e Ferraris”. E per la fase offensiva: “Ferraris può fare il trequartista e c’è Inglese che ora sta molto meglio e può affiancare Parigi”. Non mancano le opzioni a gara in corso: “Poi a gara in corso abbiamo tante soluzioni”.

Infermeria

Buscè ha chiuso con gli aggiornamenti sugli indisponibili: “Lorenzo a Perugia ha avuto un problema per un colpo ricevuto sul quadricipite ma ha fatto una buona settimana e sta bene”. Su Sardo: “Sardo mi ha chiamato ieri e migliora sensibilmente. Credo che tra dieci giorni sarà in gruppo”. Su Eletu: “Sta meglio anche Eletu ma per Victor servirà qualche giorno in più”. Infine Altare: “Altare? Giorgio sta molto meglio. Ora ha solo bisogno del ritmo partita”.