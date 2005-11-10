Kakà: "Milan, per lo scudetto l'Inter non corre da sola. Pulisic mi incanta, Ramos bomber"

Presente a San Siro in occasione del derby di questa sera, Ricardo Kakà si prepara a vivere una notte amarcord e racconta a La Gazzetta dello Sport le sue sensazioni. Il Pallone d'Oro brasiliano ha analizzato il nuovo corso rossonero e speso belle parole anche per i cugini nerazzurri. Di seguito un estratto della sua intervista.

L'intervista a Kakà

"Credo che tutti i tifosi si aspet­tas­sero la qua­li­fi­ca­zione in Cham­pions Lea­gue. È stato un calo fisico, men­tale? Forse un po’ tutto. Quando la fidu­cia comin­cia a man­care, tutto cam­bia. Adesso però biso­gna pun­tare a tor­nare nell’Europa più bella. La Cham­pions è spe­ciale", ha esordito ripercorrendo i risultati della passata stagione.

Sul nuovo Milan, l'ex Real Madrid aggiunge: "È in costru­zione. Per sette anni è stato il Milan di Leao, un grande sul quale si pun­tava tanto, adesso è diverso, la squa­dra è un col­let­tivo con volti nuovi e due mae­stri: Modric resta il cer­vello, poi c’è Rabiot. E Ramos è un bom­ber. Ci vorrà un po’ di tempo per assem­blare, impor­tante è pun­tare sem­pre in alto, anche in Europa Lea­gue". Alcuni di questi saranno gli uomini decisivi nel derby secondo l'intervistato: "Modric e Rabiot che sono mae­stri, rie­scono a gestire e a dare il ritmo. Puli­sic mi incanta per la sua intel­li­genza nel gioco, Gonçalo è un bom­ber. Nell’inter che dire, è una squa­dra con­si­stente, solida e i peri­coli sono tanti".

Infine, due battute proprio sull'Inter: "È il club che sta facendo ancora bene dopo la scorsa sta­gione. Squa­dra da bat­tere, ma noi mila­ni­sti pos­siamo farlo già in que­sto derby. Chivu come alle­na­tore è stata una bella sor­presa, all’ini­zio l’Inter non gio­cava bene, poi ha cor­retto il tiro. Ma non direi che per lo scu­detto si tratti di una corsa in soli­ta­ria come pen­sate in Ita­lia: vedo la par­tita aperta e la strada per lo scu­detto ancora di più. Il cam­pio­nato è lungo".