Rizzetta: "Napoli? Scelta logica. Se non ci riusciremo sarà solo colpa nostra"

Matt Rizzetta non molla il Napoli. In una lunga intervista a Sportico, il fondatore di Underdog Global Partners e presidente del Campobasso conferma che i colloqui per rilevare il club azzurro dalla famiglia De Laurentiis sono ancora in corso, e che il progetto va oltre il calcio: una holding multisport con sede a Napoli.

Colloqui e distanza sul prezzo

Secondo Sportico, Underdog ha avviato la sua spinta per il Napoli alla fine del 2025. Rizzetta ha detto che le trattative sono ancora aperte, mentre dopo un incontro con Aurelio De Laurentiis emerso sulla stampa italiana circa una settimana fa, il presidente azzurro ha negato con forza che il club sia in vendita. Rizzetta si comunque dice “fiducioso” nell’accordo, ma non vorrebbe che il processo si spingesse troppo oltre il 2027 prima di valutare alternative. “Ci sono voluti molti anni di sudore, lacrime e sangue per costruire queste relazioni e mettere il nostro gruppo nella condizione di poter realizzare questo progetto. Ma ora non abbiamo nessuno da incolpare se non noi stessi se non lo facciamo”.

Il progetto multisport

Rizzetta vede Napoli come l’El Dorado dei mercati sportivi: “Napoli sta esplodendo con il turismo. C’è la Costiera Amalfitana. Hotel, ospitalità, ristorazione, infrastrutture. Ci sono semplicemente tantissime opportunità di crescita nel prossimo decennio circa”. Underdog controlla già le squadre di basket maschile e femminile del Napoli Basket, ha un principio di accordo per la pallavolo e dialoga su motorsport, rugby e pallanuoto. L’idea è un “colosso multisport sotto l’ombrello del Napoli”, sul modello di Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco.

Il Napoli resta per Rizzetta la “scelta logica”. Underdog ha già messo insieme i finanziamenti e ha avviato colloqui con il Comune per un partenariato pubblico-privato da circa 500 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione del 'Maradona'. La spesa complessiva, considerati anche gli investimenti oltre il club, potrebbe superare i 2 miliardi di euro.

Il piano B

Se la trattativa con De Laurentiis non andasse in porto Underdog sta valutando l’acquisto della Juve Stabia (Serie B) o del Real Aversa 1925 (Serie D), con l’obiettivo di trasferire e rinominare uno dei due club utilizzando il marchio di una storica società calcistica napoletana ormai defunta, rilevato dal gruppo quest’anno. Il piano prevede circa 100 milioni di euro tra infrastrutture, settore giovanile e iniziative sociali, con la promozione in Serie A come traguardo, per sfidare direttamente il Napoli.