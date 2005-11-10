La chiave tattica: perché Pulisic può essere il grimaldello di questo Milan-Inter

Ci siamo. Il derby è dietro l'angolo. E i riflettori del pallone italiano saranno tutti lì, in un San Siro esaurito in ogni ordine di posto. Per capire se ci sarà un'altra dimostrazione di forza dell'Inter o se il Milan potrà dare un segnale forte dopo gli alti e bassi di inizio stagione.

Chivu non cambia. Se la giocherà coi suoi principi

Quali sono? Quelli che hanno caratterizzato la sua Inter fin dallo scorso anno e che hanno portato allo scudetto. Il 3-5-2 come base di partenza, il pressing alto per cercare il recupero palla nella metà campo avversaria, la manovra offensiva sviluppata con i due esterni che si alzano fin sulla linea degli attaccanti e i centrocampisti a rimorchio. Con la difesa che tiene il baricentro alto e accetta i duelli individuali, anche a campo aperto. Principi validi anche senza individualità pesanti come Lautaro, Stones e Pavard.

Perché Pulisic può essere la chiave

Intanto capitan America ha ritrovato la vecchia vena realizzativa. E non è poco. Lo statunitense potrà risultare uomo decisivo soprattutto in specifiche fasi di gioco e nel caso in cui riuscisse a trovare la famosa zolla giusta. Quando l'Inter costruisce come detto alza gli esterni fino alla linea degli attaccanti e porta le due mezzali a rimorchio per sostenere l'azione. E lì il Milan può fare la differenza. Col recupero del pallone Modric, o chi per lui, potrà avviare la ripartenza con verticalizzazioni veloci e dirette verso gli attaccanti. Con Pulisic che potrebbe trovarsi nella condizione di far male: perché i due braccetti dell'Inter in ripiegamento andrebbero a prendere i due attaccanti esterni rossoneri, mentre il centrale dovrà accoppiarsi con Gonçalo Ramos. A quel punto Pulisic rischierebbe di trovare spazi vivi sulla trequarti, proprio lì dove può sprigionare qualità e fantasia. Ed eventualmente fare male all'Inter.

La dinamica tradotta in grafica

1 - Gli esterni si alzano sulla linea degli attaccanti in fase offensiva

2 - Il Milan recupera palla, Modric va verticale saltando il centrocampo dell'Inter

3 - L'Inter ripiega, i braccetti prendono i due esterni del Milan

4 - Il centrale si accoppia con Gonçalo Ramos

5 - Pulisic trova lo spazio per incidere