Guardate le rose: come fa Amorim a non invidiare Chivu? Stasera capiremo se...

Il Milan si presenta al primo derby stagionale al quinto posto a -7 punti dall'Inter (e dalla Lazio) capolista e con una rosa oggettivamente inferiore a quella dei nerazzurri. Potrebbe stupire, dunque, la frase di Amorim nella conferenza stampa della vigilia sulla mancata invidia per il collega Chivu: "Ho zero invidia di Chivu perché sono già nel posto giusto, cioè al Milan e non all'inter. Sono fatto così, sono fatto io in questo modo. Non ho imparato la lezione dall'esperienza precedente: ho scelto più o meno la stessa situazione, un club in piena fase di ricostruzione, che sta provando a lanciare dei giovani come Cisse per costruire qualcosa partendo da zero. È una sfida che mi stimola, mi piace, ed è per questo che ho scelto questo progetto".

CARDINALE, AMORIM E LO SCUDETTO

Sta di fatto che, questa sera, per il Milan è altamente necessario fare punti, altrimenti la vetta (e pure la zona Champions) potrebbero allontanarsi ulteriormente: per un progetto nascente non un dramma, per la fiducia e l'entusiasmo di una piazza già abbondantemente ferità sì. E poi il proprietario Gerry Cardinale ha invitato la truppa a credere nello Scudetto. Amorim ha un po' smorzato: "Dobbiamo essere estremamente chiari con i nostri tifosi, facendo capire loro che ci vorrà del tempo".

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

La buona notizia degli ultimi giorni è certamente il recupero di tre giocatori importanti come Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira. Tutti e tre dovrebbero partite titolari nel 4-3-3 che ha in mente Amorim: l primo agirà da terzino destro, il secondo invece dovrebbe giocare in mezzo al campo con Luka Modric e Yunus Musah con Moreira preferito ad Hutchinson sulla fascia destra. I centrali di difesa saranno Koni De Winter e Strahinja Pavlovic, mentre per il ruolo di terzino sinistro sono in ballottaggio Pervis Estupinan e Sankhoun Diawara. Il tridente d'attacco dovrebbe essere infine quello completato da Christian Pulisic sulla fasce assieme al già citato Moreira e Gonçalo Ramos come punta centrale.