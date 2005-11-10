Serie B, Cremonese-Benevento: i due tecnici cercano continuità

Dopo la vittoria a sorpresa del turno infrasettimanale ottenuta a Mantova, la Cremonese ospita un’altra squadra che si trova in ottimo stato di forma: il Benevento di Antonio Floro Flores. I sanniti hanno sì visto sfumare due punti nei minuti finali contro il Catanzaro. I campani arrivano a questa sfida comunque da un buon score: 11 punti nelle ultime quattro giornate di campionato. L’arbitro del match sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, mentre al VAR ci sarà Valerio Marini della sezione di Roma.



COME ARRIVA LA CREMONESE - Dopo l’importantissimo successo ottenuto contro il Mantova, ha tutta la voglia di continuare a vincere per risalire ancora di più la classifica. In caso di successo, visto l’attuale dodicesimo posto, i grigiorossi potrebbero scalare diverse posizioni. Ma Pecchia, nella consueta conferenza stampa della vigilia, predica calma: “Sfida da affrontare con grande umiltà, loro sono in fiducia. Noi dovremo comunque riprenderci il nostro stadio. La vittoria di Mantova ci ha dato più consapevolezza. Il modulo dovrebbe essere sempre il 4-2-3-1 con Fulignati in porta e in difesa ci dovrebbero essere i vari Elia (che giocherà al posto dello squalificato Barbieri), Baschirotto, Luperto, Pezzella. A centrocampo uno tra Thorsby e Lottici Tessadri riposerà. Dietro a Bonazzoli, dunque, davanti c’è la speranza di mettere Licina, Berti e Vandeputte.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Il team sannita , per l’appunto, arriva da un ottimo score, anche se ha pareggiato le ultime due gare al Vigorito. Ma in trasferta ha vinto gli ultimi due match. In caso di una terza vittoria consecutiva, di fatto, i sanniti potrebbero confermare la loro posizione in piena zona promozione. Gli uomini di Floro Flores hanno infatti solo quattro punti di svantaggio dal Modena secondo dietro al dominatore assoluto di questo campionato di Serie B, ovvero il Palermo di Filippo Inzaghi. Ritornando al Benevento, però, bisogna sottolineare che nella possibile formazione, considerando che non ci saranno i vari Sylla, Pierozzi, Louan e Kouan, ci saranno (sempre schierati con 4-3-3) Vannucchi in porta, in difesa Sernicola, Dalle Mura, Scognamillo e Beruatto. Il centrocampo, quindi, sarà formato da Maia, Prisco e Siatounis. Davanti ci sarà Okereke, Salvemini e uno tra Cherubini e Lamesta.