Biondini ancora nel mirino del Torino. Che pensa a gennaio, per poi lasciarlo all'Empoli

Tra i giocatori che stanno meglio figurando in Serie B fino ad ora, o comunque tra chi sta notevolmente sorprendendo rispetto alle aspettative, si prende un posto di diritto anche Edoardo Biondini (17 anni), centrocampista classe 2009 dell'Empoli che, nonostante debba ancora diventare maggiorenne si è preso un posto da titolare in mezzo al campo con la compagine toscana in maglia azzurra.

Petrachi pronto a riprovarci

Inevitabile, nonostante l'Empoli sia corso ai ripari facendogli sottoscrivere un nuovo contratto professionistico fino al 30 giugno del 2029, che le sirene del calciomercato stiano posandosi su di lui. In particolare, c'è una squadra di Serie A che lo ha messo nel mirino e stiamo riferendoci al Torino. I granata avevano già tentato un assalto nella scorsa sessione estiva e, a maggior ragione ora che il 17enne si sta imponendo anche tra i grandi, sono pronti a tornare alla carica già a gennaio. Nella testa del club granata, l'idea sarebbe quella di acquisire Biondini a titolo definitivo in inverno e lasciarlo in prestito all'Empoli fino al termine della stagione, anche se è ovviamente ancora molto presto per capire la concretezza.

18° nella nostra Top 100 sui giovani

Il giovane Biondini, che vive ancora in convitto e non da solo essendo ancora minorenne, è stato incluso nella Top 100 dei migliori talenti italiani in prospettiva, realizzata negli scorsi giorni qui su TMW. E si è anche piazzato piuttosto in alto, considerato che è al 18° posto.