Live TMW Inter, Bisseck: "Importante aver vinto, abbiamo fatto un'ottima gara"

L'Inter batte il Bologna 3-1 e torna in testa alla classifica. A San Siro decidono i gol di Zielinski, Lautaro Martinez e Thuram. Nel finale rete di Santiago Castro. Tra poco in conferenza stampa a San Siro interviene il difensore dell'Inter Yann Bisseck

23.08 - comincia la conferenza stampa

Questa è stata la partita in cui vi siete espressi al meglio?

"L'importante è aver vinto. Abbiamo fatto un'ottima gara con la palla mostrando qualità. Continuando così possiamo fare una grande stagione".

Credi che questo sia l'assetto difensivo più solido con te Akanji e Bastoni?

"Devi chiedere al mister, tutti e tre sono difensori di alto livello sopratutto Manu e Basto. Questo è un sistema con il quale possiamo giocare".

Cosa sgnifica la prestazione di questa sera?

"Penso che sono sulla squadra giusta, per me è importante migliorare".

Era importante rispondere a Milan e Napoli?

"Noi vogliamo vincere ogni partita e tutte le squadre sono vicine. Se facciamo così siamo molto forti".