Blackout dello United, il Como non perdona: Douvikas sul primo palo e 2-0
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 19:54Serie A
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21.10.2026 19:54Serie A
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Un altro avvio da incubo per il Manchester United e il Como trova il raddoppio. Nell'avanzata di Nico Paz, Douvikas riceve in profondità: destro aperto e Lammens purgato sul proprio palo, è 2-0 per i lariani.
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