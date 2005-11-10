Il Bodo/Glimt avvisa i tifosi prima del Napoli: "Non indossate in pubblico lo stemma del club"

Massima attenzione in vista di Napoli-Bodo/Glimt, sfida di Champions League in programma martedì 20 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona. Il club norvegese ha diffuso un lungo comunicato con le indicazioni concordate con la Polizia italiana per la sicurezza dei propri sostenitori. Tra le raccomandazioni spicca quella relativa all'abbigliamento: "Per la vostra sicurezza e quella di tutti gli altri tifosi, noi e la polizia italiana vi raccomandiamo di non uscire in pubblico indossando articoli con il logo del Bodo/Glimt". Il club invita inoltre alla prudenza durante la permanenza in una città "dove il calcio è molto più di un semplice sport".

Il Bodo/Glimt ai tifosi: "Rimanete nel centro città"

Ai sostenitori viene consigliato di nascondere sciarpe, maglie e altri oggetti con i colori sociali durante gli spostamenti, portando anche una giacca o un maglione neutro da utilizzare dopo la partita. Nel comunicato si legge inoltre: "Le forze dell'ordine invitano anche i visitatori a rimanere nel centro città. È vietato bere in pubblico, anche al punto di ritrovo degli autobus o allo stadio. Seguite sempre le indicazioni della polizia. A qualunque costo". Gli autobus gratuiti diretti al Maradona partiranno dal centro di Napoli dalle 17, con controlli prima dell'imbarco.

Ingresso dal cancello 26 e attesa dopo la partita

Il Bodo/Glimt ha fornito anche le indicazioni per l'accesso allo stadio. I tifosi dovranno arrivare circa due ore prima del calcio d'inizio, portare con sé un documento d'identità ed entrare attraverso il cancello 26 riservato agli ospiti. Dopo il fischio finale è prevista un'attesa di circa un'ora sugli spalti prima del trasferimento in autobus verso il punto di ritrovo al porto. Il messaggio si chiude con un invito: "Siate rispettosi, premurosi, attenti e generosi. Offrite a voi stessi e a chi vi sta intorno una bella esperienza e godetevi i momenti in questa fantastica città e in questo stadio di calcio storico e imponente".