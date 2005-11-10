Bologna, Bernardeschi verso il rinnovo: un altro anno di contratto con opzione

Il rapporto tra Federico Bernardeschi e il Bologna è destinato a proseguire. Da circa un mese il club rossoblù e l'entourage del giocatore stanno lavorando per trovare anche la quadra economica di un nuovo accordo, dopo aver constatato la volontà reciproca di continuare insieme. Il precedente contratto prevedeva già un'opzione che avrebbe permesso al Bologna di estendere il rapporto fino al giugno 2028, ma gli scenari sono cambiati grazie alla soddisfazione di entrambe le parti. Un matrimonio che, in realtà, avrebbe potuto cominciare già un anno prima: allora le richieste economiche erano troppo elevate per chiudere l'operazione, ma club e giocatore si erano promessi di riparlarne dodici mesi più tardi, trovando poi l'intesa prima della riapertura del mercato.

Nuovo contratto per Bernardeschi: opzione fino al giugno 2029

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'idea del Bologna è ora quella di superare la vecchia soluzione e confezionare un nuovo contratto: un altro anno garantito, con l'aggiunta di un'opzione fino al 30 giugno 2029. Bernardeschi, che non ha mai nascosto di trovarsi molto bene in città e nel club, ha già dato mandato al proprio agente di lavorare sulla proposta. La società vuole premiare non soltanto il rendimento dell'ex Juventus, ma anche il modo in cui si è inserito nello spogliatoio, senza far pesare il proprio curriculum. Un bagaglio importante, considerando i tanti successi conquistati in bianconero e soprattutto l'Europeo vinto da protagonista con l'Italia di Roberto Mancini.

Bernardeschi convince anche in campo: ora gli straordinari senza Orsolini

A rafforzare ulteriormente la convinzione del Bologna c'è quanto Bernardeschi sta mostrando sul terreno di gioco. Contro il Cagliari ha fornito una prestazione di alto livello, andando oltre il rigore procurato e trasformato per il 2-0: qualità nelle giocate, invenzioni e grande disponibilità anche nella fase senza palla. Emblematica la rincorsa su Adopo in contropiede, terminata con un cartellino giallo ma indicativa del suo atteggiamento. L'assenza di Riccardo Orsolini potrebbe ora costringerlo agli straordinari: con il Milan a San Siro e poi il Monza, Palladino difficilmente potrà rinunciare a Bernardeschi. Per il Bologna almeno uno tra lui e Orsolini deve essere in campo per garantire qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva.