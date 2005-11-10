"Congratulazioni capitano! Traguardo meritatissimo". Anche il Principe William si inchina a Kane

Il Principe William si è congratulato pubblicamente con Harry Kane dopo che l'attaccante del Bayern Monaco è stato incoronato vincitore del Pallone d'Oro nella serata di lunedì. Nel suo messaggio ufficiale, il quarantaquattrenne Principe di Galles ha voluto elogiare il capitano della nazionale inglese sia per le sue straordinarie doti tecniche sul rettangolo di gioco, sia per le incontestabili qualità umane di leadership dimostrate dentro e fuori dal campo.

"Un traguardo fantastico e assolutamente meritato"

"Le mie più grandi congratulazioni a Harry Kane per la conquista del Pallone d'Oro. Si tratta di un traguardo fantastico e assolutamente meritato", ha dichiarato il Principe William nello spendere parole di stima per il centravanti. "È un capitano brillante, un giocatore straordinario e una persona che ha saputo regalare agli appassionati di calcio di tutto il mondo tantissimi momenti indimenticabili".

Il prestigioso riconoscimento individuale va a coronare la carriera di un attaccante già entrato di diritto nella storia del calcio britannico. Kane è infatti il miglior marcatore di tutti i tempi della selezione inglese, vanti una straordinaria media realizzativa attestata sulle 91 reti messe a segno in 125 presenze complessive con la maglia dei Three Lions.