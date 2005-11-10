Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Udinese nella dodicesima giornata della Serie A 2026/27 (1-1 il risultato finale firmato dalle reti di Zortea e Zaniolo), è intervenuto Nicolò Casale. Il difensore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.53 - Inizia la conferenza stampa di Nicolò Casale.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Come giudica il pari?

"Nel primo tempo abbiamo sofferto. Avevamo preparato l'aggressione alta ma abbiamo fatto il loro gioco soffrendo nelle seconde palle. Siamo passati in vantaggio immeritatamente, ma poi abbiamo subito il pareggio nel nostro miglior momento. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno perché muoviamo la classifica".

Quanto hanno inciso le condizioni del campo?

"Oggi il campo ha favorito l'Udinese perchè è una squadra molto fisica. In questo periodo possono capitare queste piogge ma dobbiamo adeguarci velocemente, tuttavia abbiamo sbagliato per disattenzioni mentali e non a causa del terreno di gioco. Sta di fatto che i nostri esterni e Odgaard, che è una punta estremamente tecnica, non sono stati facilitati dal campo".

Si sente tornato ai livelli del Casale allenato da Sarri alla Lazio?

"Sto attraversando un buon momento. Voglio dare ancora tanto in questa stagione e sono grato a tutto l'ambiente, al mister e ai tifosi che mi sono stati sempre vicini non facendomi perdere la fiducia".

17.59 - Termina la conferenza stampa di Nicolò Casale.