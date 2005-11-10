Il pomeriggio di Serie A si è ormai concluso. In attesa del Milan, in campo adesso contro il Frosinone, la Juventus ha battuto 4-0 il Venezia con i gol di Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani, mentre il Genoa ha sbancato il Mapei, con Osmajic che ha letteralmente trascinato i suoi contro il Sassuolo. 1-1 invece tra Bologna e Udinese, con Zaniolo che ha risposto a Zortea.

Il futuro di Kevin De Bruyne è sempre più lontano da Napoli. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto ai microfoni di Radio Marca, il centrocampista belga sarebbe destinato a lasciare gli azzurri già nella prossima finestra di mercato “al 100%”, riferisce l’esperto di mercato. Il PSV Eindhoven rappresenta al momento la destinazione più concreta, visto che il club olandese avrebbe già incassato il gradimento del giocatore, pronto a valutare un ritorno in patria per ragioni legate soprattutto alla sfera familiare.

Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha parlato così a DAZN, aggiornando sui rinnovi di contratto: "Con Bernardeschi siamo quasi in chiusura dell'accordo, con Miranda ci stiamo approcciando. Abbiamo parlato con gli agenti, vediamo come procede".

Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Kerim Alajbegovic, costretto a lasciare il campo durante Juventus-Venezia, partita vinta 4-0 dai bianconeri. Secondo quanto filtra dalla Continassa, l'esterno bosniaco ha accusato un fastidio alla tibia e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Non è escluso che domani il giocatore venga sottoposto a esami strumentali per chiarire l'entità del problema.

Si è tolto qualche sassolino dalle scarpe Luciano Spalletti dopo la vittoria per 4-0 della sua Juventus contro il Venezia. Interpellato sulla prova di Kolo Muani da centravanti, il tecnico toscano ha risposto così: "Lui la interpreta così. Gli vanno fatte conoscere altre situazioni perché Kolo Muani ha le qualità per fare tutto. Ha fisico, velocità di corsa, arriva forte dopo 50 metri. Ha tutto. Noi abbiamo bisogno di una prima punta perché non l'abbiamo comprata. Lo rimetterò perché serve qualcuno che giochi in quella posizione: nel calcio d'oggi serve una punta fisica che sappia giocare spalle alla porta. Poi è inutile parlare di Spalletti via. C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario. Ora è così. Si vince i duelli. Ci vuole gente fisica che vinca i duelli ed esca dalle mini prigioni che ci sono in campo".