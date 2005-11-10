17.30 - Junior Messias, parla in conferenza stampa al termine di Sassuolo-Genoa, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. TMW seguirà dal Mapei Stadium l'intervento del calciatore rossoblù, riportando in diretta le sue dichiarazioni sulla prestazione, sul risultato e sugli episodi principali del match.

17.51 - Inizia la conferenza.

È cambiato il mondo da Parma al Sassuolo...

"In quel periodo lì noi eravamo messi peggio del Sassuolo ma nel calcio siamo giudicati ogni domenica, quando vinci sei forte e quando perdi sei il più scarso del mondo. Come ho detto a Parma, il campionato è lungo. Abbiamo rimesso il campionato sulla strada che volevamo, abbiamo sempre lavorato bene e adesso si vedono i risultati".

Una gara della maturità per voi...

"Sapevamo che tipo di squadra avremmo affrontato. Il cambio di allenatore ok, c'era entusiasmo, ma hanno dei giocatori forti che ci potevano mettere in difficoltà e così hanno fatto, poi abbiamo trovato le misure e abbiamo vinto. Nel secondo tempo abbiamo faticato un po' di più ma l'importante era portare a casa il risultato".

Hai una grande intesa con Osmajic...

"È un ragazzo fantastico, lotta su ogni pallone, poi ti dà fiducia perché sai che se lo cerchi lo trovi. Ci sta dando una grossa mano anche nello spogliatoio e ha avuto un approccio non semplice in Serie A, ce lo teniamo stretto".

Hai ritrovato continuità, cosa c'è dietro questo tuo momento positivo?

"Mi fa strano parlare di questo perché quando il mister è arrivato mi ha detto che la nostra idea era mandarti via a fine stagione, ma era giusto perché non stavo bene, poi pian piano ho preso fiducia, loro mi hanno dato una certa libertà e anche questa intesa con il mister e lo staff mi ha portato a questa condizione fisica ma soprattutto mentale perché quando giochi la testa è più tranquilla, è più libera, quando hai degli infortuni giochi con il freno a mano tirato ma è merito dell'intesa che si è creata".

Un Genoa che ha tanta qualità ma voi lì davanti vi sacrificate tanto: è questa la chiave per il salto di qualità?

"Io e Baldanzi non abbiamo mai giocato insieme, oggi era la prima volta dall'inizio. Nel calcio di oggi bisogna correre tutti, dalla punta al difensore, tutti devono fare sacrifici, anche con squadre come il Sassuolo, appena lasci spazio è la fine. Oggi non siamo riusciti a trovare le misure giuste all'inizio ma poi si è vista l'identità di questa squadra, con sacrificio, soffrire, per arrivare al risultato".

17.57 - Termina la conferenza stampa.