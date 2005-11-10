Bologna-Udinese 1-1: il tabellino della gara
Ivan Cardia
Ecco di seguito il tabellino della partita
Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Darmian (40' st Amondarain), Casale, Theate, Zortea (34' st Vitik), Ferguson, Pobega, Bernardeschi (34' st Mbangula), Orsolini (1' st Alhassane), Cambiaghi (40' st Piccoli), Odgaard. (25 Pessina, 75 Giacomone 5 Helland, 29 De Silvestri, 6 Moro, 18 Libra, 34 Badori, 9 Dovbyk). All.: Palladino.
Udinese (3-5-1-1): Okoye, Palma (11' st Zanoli). Kabasele (42' st Alaba), Solet, Abankwah, Lovric (11' st Bayo), Karlstrom, Piotrowski (42' st Zarraga), Kamara, Ekkelenkamp, Zaniolo (34' st Vojvoda). (41 Mrozek, 93 Padelli, 20 Arizala, 23 Vojvoda, 30 Chakvetadze, 38 Miller, 45 Vinciati, 46 Gomez, 91 Jovanovic). All.: Zanetti.
Arbitro: Marinelli di Tivoli.
Marcatori: nel pt 43' Zortea; nel st 23' Zaniolo.
Ammoniti: Palma per gioco scorretto; Zanetti, Solet, Bernardeschi per comportamento non regolamentare.