Atalanta-Inter, Zappacosta esce per un affaticamento muscolare: entra Musah
Si ferma Davide Zappacosta nell'Atalanta: al 46' della sfida contro l'Inter Raffaele Palladino lo ha dovuto sostituire con Yunus Musah. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'esterno italiano è uscito per un affaticamento al flessore destro.
