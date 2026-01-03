Live TMW Bologna, Italiano: "Inter avvelenata. Freuler in ritardo, Skorupski lo avremo tra 10 giorni"

Alla vigilia della gara valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2025-2026 tra Inter e Bologna , in programma domenica 4 gennaio, alle ore 20.45, allo stadio San Siro di Milano, è intervenuto il tecnico felsineo Vincenzo Italiano. L’allenatore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

14.40 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 15

15.05 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Questo Bologna può ripetersi anche nel 2026 dopo un 2025 indimenticabile?

"Già l'essere dentro a tutte le competizioni e poterci giocare tutto è un grande merito. In campionato abbiamo perso un po' di terreno dal gruppetto davanti, ma in Coppa Italia e Europa League siamo ancora in gioco. Un periodo tra alti e bassi con tutte queste partite può capitare, ma la squadra è viva, le prestazioni ci sono, dobbiamo solo mettere a posto qualche errorino in difesa ed essere più concreti davanti. Dobbiamo farlo per noi ma anche per regalare gioie ai nostri tifosi: è il nostro obiettivo per il 2026".

Quanto è stata importante questa settimana di lavoro completa?

"Poteva essere normale ma avendo in mezzo le feste abbiamo cercato di organizzare un'amichevole per i ragazzi che hanno meno minuti: Freuler, Casale, Ciro. Poi ho lasciato liberi i ragazzi di festeggiare. Dopo questa settimana avremo pochissimo tempo per preparare nel dettaglio le partite ma ormai ci siamo abituati".

Il Como vi mette pressione avendo vinto poche ore fa?

"Ci sono squadre che lottano per altri obiettivi ed hanno tutte le chance di recuperare energie, figuriamoci noi che siamo in una zona di classifica bella, le altre vanno talmente forti che appena si sbaglia qualcosina il gap aumenta. Sapevamo che giocare ogni tre giorni è complicato e molto diverso rispetto ad avere 4 o 5 giorni a disposizione. È normale che si passi in mezzo a picchi di lucidità ed intensità ed in momenti in cui le cose riescono meno bene. Domani affronteremo l'Inter che ha il dente avvelenato per la gara in Supercoppa, noi arriviamo da un momento non proprio positivo, ma dovremo cercare di ottenere il massimo dal punto di vista della prestazione. Nel pareggio con il Sassuolo la prestazione c'è stata: ho visto qualità, intensità e se continueremo a giocare così i risultati arriveranno".

Come sta Remo Freuler?

"È chiaramente in ritardo e la tenuta non può essere quella di un giocatore abituato ad avere grande minutaggio. Abbiamo approfittato dell'amichevole per mettergli minuti nelle gambe e stimolarlo dal punto di vista della fatica".

Ci sarà possibilità di vedere in campo Dominguez?

"Sta dando il suo contributo e penso che nel momento in cui si rispettano le scelte e non si creano problemi, io sono tranquillo. C'è armonia nel gruppo e lui sta trovando spazio. Davanti non stiamo vivendo un gran momento, basti pensare ad Orsolini che ha tirato 4 volte in porta contro il Sassuolo senza trovare la porta. Ma sono convinto che ci sbloccheremo. Purtroppo manca Bernardeschi nel periodo più bello per lui, ma lo aspetteremo. Presto arriveranno anche i gol di Rowe, ne sono certo. La differenza la fa chi la butta dentro, in questo momento ci siamo un po' inceppati ma ci sbloccheremo".

Odgaard sta pagando qualche acciacco o è solo scarsa brillantezza?

"Non ricordo, sicuramente ha avuto qualche problemino, ma con l'Inter ha fatto un'ottima partita, con il Napoli è partito dall'inizio poi abbiamo optato per un'altra gestione della gara, tuttavia con lui non c'è alcun problema. Sono contento di lui, si mette sempre a disposizione. È in generale che stiamo vivendo un momento di appannamento, ma la prestazione con il Sassuolo non mi è dispiaciuta".

Rowe sta rispettando le sue aspettative?

"Non mi sento di dare giudizi. Nel momento in cui stava bene ed iniziava ad alzare i giri delle prestazioni si è fatto male con il Napoli. Non è facile dopo infortuni del genere, ma con il Sassuolo mi è piaciuto, l'ho visto in crescita, brillante nell'uno contro uno ed è uscito da situazioni complicate. Diamogli tempo perché le qualità le ha".

Come sta Skorupski?

"Tra una settimana, al massimo dieci giorni, sarà a disposizione. Sicuramente salterà Inter, Atalanta e Como".

Ha pensato ad un nuovo assetto offensivo per sbloccare la squadra?

"Ero molto preoccupato ad inizio anno, ad esempio dopo la gara con il Milan in cui non abbiamo tirato in porta. Poi da lì la produzione è cambiata. Ci sono omenti nel campionato in cui appena gli attaccanti toccano palla fanno gol ed altri in cui non realizzano nemmeno con dieci occasioni. Nel momento in cui ci sarà la necessità aggiungeremo tutto il materiale offensivo a disposizione, ma in questo momento non sono preoccupato. È normale che in una stagione si passi anche per questi momenti. Dobbiamo continuare a battere e creare perché si vince facendo gol".

Questa squadra ha bisogno di mercato?

"Sono convinto che se si potrà aggiungere qualità alla squadra non ci tireremo indietro. Siamo vigili su tutto. Sono tranquillo che se ci saranno chance la società interverrà".

15.23 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.