Serie B, Juve Stabia-Modena: al Menti è scontro diretto per il sesto posto
La ventiseiesima giornata di Serie BKT mette in campo un interessantissimo scontro diretto per il sesto posto, quello tra Juve Stabia e Modena. Una gara importante che può risultare decisiva ai fini di un migliore piazzamento per la zona playoff.
COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Le Vespe vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta esterna contro il Monza, in una gara comunque combattuta. Per farlo i ragazzi di Abate vogliono provare il sorpasso sul Modena, distante solo due lunghezze in classifica.
COME ARRIVA IL MODENA - I canarini invece, dopo la sconfitta contro la Samp di due turni fa, ha messo in fila due vittoria importanti, contro Venezia e Carrarese. Gli uomini di Sottil hanno così tenuto il contatto con il quinto posto, e nella gara di oggi vogliono provare a non perdere punti per non farsi risucchiare più in basso in classifica.