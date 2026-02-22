Serie B, Reggiana-Avellino: l'Avellino si affida a Ballardini per scacciare l'incubo retrocessione

La 26ª giornata di Serie B si conclude con il posticipo tra Reggiana e Avellino, scontro delicato in piena zona calda. Al Mapei Stadium si affrontano due squadre che hanno cambiato allenatore in corsa per raddrizzare una stagione difficile: Rubinacci è alla sua terza gara, mentre per Ballardini è il debutto sulla panchina irpina. Dopo il rocambolesco 4-3 dell'andata per i biancoverdi, gli emiliani cercano stasera il riscatto davanti al proprio pubblico.

Come arriva la Reggiana: il nuovo corso di Lorenzo Rubinacci sulla panchina della Reggiana ha già dato segnali incoraggianti: una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite che hanno ridato speranza all'ambiente. Questo pomeriggio, al Mapei Stadium, i granata cercano punti pesantissimi nello scontro diretto contro l'Avellino per allontanarsi dalle secche della bassa classifica. L'obiettivo salvezza resta prioritario, ma il tecnico dovrà fare i conti con una tegola pesantissima: l'ufficialità dell'operazione al crociato per Yeferson Paz. Stagione finita per l'esterno colombiano, una perdita tecnica non indifferente per lo scacchiere emiliano

Come arriva l’Avellino: questa giornata non è cruciale solo per la classifica, ma per l'esordio di Davide Ballardini. La sua esperienza dovrà fornire all'Avellino le chiavi tattiche per affrontare l'ultima fase del campionato con maggior serenità, centrando una salvezza che al momento preoccupa non poco la tifoseria. Il cammino dei Lupi è stato fin qui troppo discontinuo: con cinque sconfitte nelle ultime sei partite e la seconda peggior difesa del campionato, la situazione si è fatta delicata. Tutto il popolo irpino invoca una risposta in questa trasferta per risalire la china e navigare finalmente in acque più sicure.