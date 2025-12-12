Ranking quinquennale per nazioni, Italia dietro l'Inghilterra. I 4 posti Champions al sicuro
Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 104.005
2. Italia 912.017
3. Spagna 85.562
4. Germania 82.777
5. Francia 75.391
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 65.366
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 63.266
8. Belgio 57.750
9. Turchia 47.925
10. Repubblica Ceca 45.025
11. Grecia 42.637
12. Polonia 41.406
13. Danimarca 39.356
14. Norvegia 38.587
15. Svizzera 33.700
