Milan, Loftus-Cheek spera ancora nel Mondiale. E il mercato potrebbe aiutarlo

Ruben Loftus-Cheek non ha rinunciato all’obiettivo di entrare nella lista dei calciatori che Thomas Tuchel convocherà per il mondiale estivo tra Stati Uniti, Canada e Messico, con l’Inghilterra che è stata inserita nel girone L con Ghana, Croazia e Panama. Il grande gradimento che il tecnico tedesco ha per il giocatore del Milan, che per lui – nella stagione 2021-22 – accettò di giocare terzino, potrebbe fare la differenza in estate.

Loftus-Cheek, fin dall’inizio della stagione, ha avuto una buona considerazione da parte di Allegri e sono già quindici le presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, con 715 minuti giocati, conditi da un solo gol. Una media di 48 minuti a partita, forse un po’ pochi per avere continuità e spesso Loftus-Cheek si è trovato anche nelle condizioni di dover giocare in posizioni a lui poco congeniali, evidenzia Tuttosport.

L'inglese sa bene che da gennaio in avanti si aprirà la vera partita per poter partecipare al mondiale nordamericano, e lui vuole giocarsi le sue carte, da qui l'ipotesi di un addio al rossonero. Qualche club di Premier League ha sondato il terreno con il suo entourage per capire la fattibilità di un trasferimento a gennaio, ma servono delle condizioni ben precise. Loftus-Cheek, se dovrà lasciare il Milan, lo farà solo per una squadra che gli consentirà di poter essere maggiormente protagonista e che gli dia quella visibilità e quella continuità di minutaggio che sono necessari per poter puntare con decisione alla convocazione con la nazionale inglese.