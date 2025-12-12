Bernardeschi sulle orme di Signori: 26 anni dopo una doppietta europea del Bologna
TUTTO mercato WEB
È troppo presto per paragonare Federico Bernardeschi a Giuseppe Signori, per quello che riguarda la storia del Bologna, e difficilmente il carrarese riuscirà a entrare nei cuori rossoblù come l’attaccante. A livello statistico, però, c’è un dato che già li accomuna.
Come evidenziato da Opta, infatti, prima della doppietta al Celta Vigo segnata ieri dall’ex Juventus, l’ultimo giocatore del Bologna ad avere segnato una marcatura multipla in una grande competizione europea era stato proprio Signori.
La marcatura, anche in quel caso una doppietta in Coppa UEFA, arrivò più di 26 anni fa,il 16 settembre 1999.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"