Icardi, contratto in scadenza ma guadagna più di Leao. Tutte le cifre sul piatto

Suggestiva, controversa. Mauro Icardi è un'idea di mercato che può essere etichettata in diversi modi e molto dipende anche da questioni di tifo. Il centravanti di Rosario che per anni è stato capitano dell'Inter è oggi una possibilità per quel Milan che a gennaio proverà a portare a Milanello un altro centravanti pur sapendo che tutto dipenderà dall'uscita di Santiago Gimenez. Dalla cessione di un centravanti che meno di undici mesi fa veniva acquistato da Feyenoord per circa 30 milioni di euro, ma che già dalla scorsa estate non rientrava nei piani di Massimiliano Allegri.

Nelle ultime ore Icardi ha sbottato coi giornalisti turchi e sui social ha pubblicato una storia in cui ha chiarito la sua posizione: "Capisco che il mio nome 'vende' e che alcuni 'giornalisti' turchi vogliano far credere che il club mi abbia chiamato per informarmi del 'non-rinnovo' del mio contratto… ma non solo nessuno ha chiamato me, ma nemmeno il mio agente. Vogliono far passare per notizia qualcosa che NON è una notizia, visto che il mio contratto scade a giugno 2026, solo per coprire la sconfitta di ieri? Non permetto che usino la mia immagine per questo. State tranquilli che quando il mio contratto finirà me ne andrò a testa alta, e nel caso ipotetico che me ne vada prima sarà solo ed esclusivamente una decisione mia, di nessun altro. Vi mando un bacio. Avete Icardi ancora per qualche mese. Godetevelo perché poi vi mancherò".

Il messaggio è di quelli forti e certifica di un rapporto ormai agli sgoccioli. Trasferitosi in prestito al Galatasaray nel settembre 2022 per mettere fine all'avventura al Paris Saint-Germain, Icardi è stato acquistato dalla società di Istanbul nell'estate successiva al termine di una nuova trattativa tra i due club. In questi anni in Turchia ha collezionato numeri oggettivamente importanti: 68 reti in 107 presenze. E' stato uno dei calciatori simbolo del cimbom. Ma quanto costa Icardi?

Alle prese con la sua quarta stagione in quel di Istanbul, il centravanti argentino ora 32enne nell'estate 2023 fu pagato circa dieci milioni di euro. In quella occasione Icardi firmò con la sua nuova società un contratto di tre anni da circa sei milioni di euro netti a stagione. Un accordo economicamente molto importante perché trattasi di stipendio che oggi al Milan non guadagna nessuno. Nemmeno Rafael Leao. Però calcolando l'età e le prospettive un accordo economico tra le parti sembra possibile, anche perché il Galatasaray già da tempo ha chiarito che non ci sono margini per un rinnovo del suo contratto: "La questione rinnovo non è sul tavolo", disse qualche settimana fa il presidente del club turco Dursun Ozbek.